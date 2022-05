Buona Festa della Mamma/ Frasi e auguri da dedicare l’8 maggio: “Le tue mani…”

La festa della mamma è una di quelle ricorrenze che non hanno un giorno fisso. In Italia il giorno dedicato alle madri è quello della seconda domenica del mese di maggio, dunque cambia ogni anno. Allo stesso modo, nel mondo, si festeggia in altri giorni e spesso addirittura in altri mesi. Ciò che è importante, però, è che tutti abbiano una giornata in cui celebrare le mamme, figura importantissima che dà la vita.

In occasione della festa della mamma, molti figli ne approfittano per ricordare alla propria madre quanto sia importante. Ecco allora che non mancano regalini, pensieri dolci, fiori e molto altro per celebrare questa bella festa che cade proprio in piena primavera. Ovviamente non possono mancare neppure le frasi di auguri di buona festa della mamma da scrivere in un bigliettino, un messaggio o una dedica sui social. Andiamo allora a scoprirne qualcuna.

Auguri di buona festa della mamma: le frasi da dedicare

Una delle frasi di auguri di buona festa della mamma da poter dedicare alla propria madre è la seguente: “Le tue mani mi hanno accarezzato quando ero solo un neonato spaesato, sono state la mia guida nel mondo, mi hanno indicato la strada per i primi passi, coccolato nelle notti buie e dato da mangiare. Le tue mani mi hanno stretto forte quando ho cominciato a camminare solo, donandomi quel sostegno per far sì che io mi sentissi sempre sicuro e al protetto, perché sapevo che per ogni caduta avrei trovato le tue braccia forti ad accogliermi”.

“Sei stata la luce che ha illuminato ogni mio passo, ogni mia decisione, ogni mia scelta di vita. Il tuo esempio ha reso tutto più semplice perché con il tuo coraggio, la tua forza, la tua determinazione e indipendenza sei stata per me la guida per ogni mio passo. Con il tuo comportamento, il tuo modo di fare e di affrontare la vita, mi hai dato la prova più grande di ciò che da grande voglio essere: più simile possibile a te” recita un’altra frase da poter dedicare alla propria mamma in questo giorno speciale.











