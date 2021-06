BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA 2021, 2 GIUGNO/ Frasi d’auguri storiche e originali

Buona Festa della Repubblica 2021! Oggi, 2 giugno, si celebra una delle ricorrenze più speciali per l’Italia, appunto, la nascita della Repubblica, e di conseguenza non potevamo non soffermarci sulle frasi d’auguri più belle e originali per questa giornata. Senza perderci in troppe chiacchiere partiamo subito con un esempio perfetto da utilizzare come post social, leggasi l’articolo 1 della Costituzione Italiana che ricorda: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Tante le citazioni storiche utilizzabili come frasi d’auguri per la festa della repubblica 2021, a cominciare da queste parole di Palmiro Togliatti, storica guida del Partito comunista italiano: “Il nostro obiettivo è la creazione di una società di liberi e di uguali, nel quale non ci sia sfruttamento da parte di uomini su altri uomini”. Se invece voleste stare su qualcosa di più classico, vi suggeriamo un semplice ma incisivo: “Buona Festa della Repubblica a chi ci rende orgogliosi di essere italiani!”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA 2021, 2 GIUGNO/ FRASI D’AUGURI DI PERSONAGGI ILLUSTRI

Oggi, mercoledì 2 giugno, è arrivato il momento di celebrare la Festa della Repubblica 2021 e si possono cercare suggerimenti interessanti per inviare frasi d’auguri, magari ai propri contatti su Whatsapp o via email, che possano citare in una ricorrenza così importante per il nostro Paese frasi celebri di personaggi illustri. Un modo per ritrovarsi sotto l’idea che la Repubblica e la libertà hanno disseminato per far crescere forte l’Italia dopo gli orrori della dittatura.

“La Repubblica, per me, è l’esplicazione storica e necessaria e l’assestamento morale della democrazia né suoi termini razionali: la Repubblica, per me è il portato logico dell’umanesimo che pervade ormai tutte le istituzioni sociali”.“, ha ricordato ad esempio un illustre scrittore come Giosué Carducci, mentre Sandro Pertini, che oltre a far parte della Costituente è stato anche Presidente della Repubblica, una volta ha ricordato: “Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi.” Non una conquista da dare per scontata dunque, ma qualcosa da difendere ogni giorno e la ricorrenza del 2 giugno serve proprio a ricordarlo.

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA 2021, 2 GIUGNO: FRASI D’AUGURI DEI PRESIDENTI

Restando in tema di Presidenti della Repubblica, come frasi d’auguri per celebrare la Festa della Repubblica 2021 si possono sicuramente citare anche Carlo Azeglio Ciampi, che sottolineò: “Quando sono a Torino, a Milano, e non soltanto, mi muovo con emozione per le strade che ricordano i nomi degli uomini che hanno fatto l’Italia, i re e i primi ministri, ma anche i Cattaneo e i Mazzini.” E ancora quanto disse Giovanni Leone: “Quando il 2 Giugno 1946 nacque la Repubblica, tutti avemmo la consapevolezza che conservare integri nel tempo gli ideali cui essa si ispirava, avrebbe comportato momenti di duro impegno ed anche grandi sacrifici.” Anche l’attuale Presidente Sergio Mattarella ha avuto d’altronde modo di esprimersi sull’importanza del 2 giugno: “Questa storia ci induce quindi a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d’animo: il 2 giugno, oggi come ieri, è una festa per tutti gli italiani”. E lo stesso Mattarella quest’oggi parteciperà alle celebrazioni della Festa della Repubblica portando avanti una tradizione che deve essere conservata sempre più forte, soprattutto nei difficili anni della crisi dovuta alla pandemia.

