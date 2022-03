Buona festa di San Patrizio 2022, auguri/ Frasi belle: “Un tempo incantato e magico”

Si celebra oggi, 17 marzo, la mitica festa di San Patrizio 2022, una giornata speciale in Irlanda dedicata al proprio patrono. Si tratta di una festa cristiana che negli ultimi anni si è diffusa in tutto il mondo occidentale, e di conseguenza sono molti coloro che in queste ore si scambieranno delle splendide frasi d’auguri a tema. La nostra redazione ne ha raccolte alcune per voi, a cominciare da questa citazione a firma Adrenne Cook: “La Festa di San Patrizio è un tempo incantato – un giorno per iniziare a trasformare i sogni dell’inverno nella magia dell’estate”.

Proseguiamo con Stanislaw Jerzy Lec: “Se un uomo che non sa contare fino a quattro trova un quadrifoglio, ha diritto alla fortuna?”. Un’altra frase di auguri per la festa di San Patrizio 2022 che potrete mandare ai vostri cari oppure postare semplicemente sui social, è questa: “Ogni Petalo sul Trifoglio possa portare un Augurio sulla tua strada Buona Salute, Fortuna e Felicità per oggi e ogni giorno”. E ancora: “Adesso è dolce la vecchia Irlanda verde smeraldo oltre la schiuma, risveglia dolci ricordi, chiama il cuore a casa”. Dell’Irlanda e di St. Patrick Day ha parlato anche James Joyce, che definì questa terra con delle parole semplici e incisivi: “L’Irlanda, l’isola dei santi e dei saggi”.

BUONA FESTA DI SAN PATRIZIO 2022, FRASI D’AUGURI: “SIA LA STRADA AL TUO FIANCO…”

Proseguiamo con un classico per le frasi d’auguri per la festa di San Patrizio 2022, ovvero, la Benedizione del viaggiatore irlandese: “Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso, e la pioggia cada dolce nei campi attorno e, finché non ci incontreremo di nuovo, Iddio ti protegga nel palmo della sua mano”.

Chiudiamo con una poesia di Mary Elizabeth Blake: “Ed è verde, verde, verde, anche dove le torri in rovina sono grigie, Ed è verde, verde, verde, tutta la notte e tutto il giorno; Verde di foglie e verde di prati, verde di edera sul muro, Ed il trifoglio irlandese benedetto è con il verde più bello di tutti”.

