Buon Natale 2021 e buona Immacolata: frasi d’auguri/ “Beato chi ha il cuore pulito”

Sono tantissime le frasi d’auguri per un buon Natale 2021 e per una buona Immacolata. Del resto oggi è l’8 dicembre, e siamo quindi entrati a piè pari nel periodo natalizio che ci accompagnerà per tutto il mese, concludendosi con il 6 gennaio, l’Epifania e giorno che ‘tutte le feste porta via’. Ma non distraiamoci dal nostro focus e torniamo a parlare di frasi d’auguri. Spazio a quelle dedicate alla giornata di oggi, 8 dicembre, e cominciamo con “Beati quelli che hanno un cuore pulito perché vedranno Dio, e questo lavoro di pulizia è compito della Madonna”, splendida citazione di don Oreste Benzi.

Proseguiamo con : “Che il tuo Natale si apra con la grazia e la luce di Maria Santissima. Auguri di buona Immacolata”. Ovviamente la feste del Natale e della Madonna non possono che essere collegate: “E’ impossibile andare verso un buon Natale senza la compagnia di Maria Immacolata Concezione, ti auguro di portarla con te, che possa regalarti tanta serenità”. Chiudiamo con: “In occasione della festa dell’Immacolata auguro a te e ai tuoi cari di essere benedetti da Maria. Che la Madonna vi benedica sempre e vi esaudisca con tutti i vostri auguri”. Pi+ sotto altre frasi d’auguri dedicate al Natale 2021 e alla festa dell’Immacolata. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BUON NATALE 2021 E BUONA IMMACOLATA, FRASI D’AUGURI E CITAZIONI DI PAPA FRANCESCO

E’ l’8 dicembre 2021 e ciò significa che finalmente potremo fare gli auguri di buona Immacolata a tutti, e magari approfittarne anche per fare gli auguri di buon Natale a persone che probabilmente non vedremo più fino al 25 dicembre. E’ una giornata di festa e di conseguenza è occasione per scambiarsi gli auguri, la maggior parte dei quali rigorosamente via web. Ecco perchè abbiamo selezionato per voi alcune frasi d’auguri perfette per questa festività religiosa, e per l’occasione la nostra redazione ha deciso di selezionare per voi alcune parole di Papa Francesco sulla Madonna, perfette quindi per l’8 dicembre. Partiamo con: “La Vergine Immacolata intercede per noi in Cielo come una buona madre che custodisce i suoi figli. Maria ci insegni con la sua esistenza che cosa significa essere discepolo missionario”.

Passiamo quindi a “Nella sollecitudine di Maria si rispecchia la tenerezza di Dio. E quella stessa tenerezza si fa presente nella vita di tante persone che si trovano accanto ai malati e sanno coglierne i bisogni, anche quelli più impercettibili, perché guardano con occhi pieni di amore”. Infine un ultimo pensiero dedicato alla Santa Maria Madre Vergine di Dio: “Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale, perché ci insegna come vivere questo tempo di Avvento nell’attesa del Signore. Perché questo tempo di Avvento è un’attesa del Signore, che ci visiterà tutti nella festa, ma anche, ognuno, nel nostro cuore”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BUONA IMMACOLATA E BUON NATALE 2021, FRASI AUGURI, SMS E CITAZIONI: MARIA E DANTE

«Nel ventre tuo si raccese l’amore, Per lo cui caldo nell’eterna pace Così è germinato questo fiore»: perché per questa Festa dell’Immacolata Concezione di Maria non vi fidate un po’ di Dante e meno dei “filosofi da WhatsApp” che vi tempestano ogni santo giorno con presunti “pensieri del giorno” e parole “illuminate”?

Un po’ come “test” in vista degli auguri di buon Natale, nel giorno dedicato alla Madonna ci dilettiamo con qualche consiglio su citazioni-pensieri-frasi che possano essere utilizzati (per fare bella figura dai!) nell’augurare Buona Festa dell’Immacolata. E allora, tornando a bomba, la citazione di Dante nella Divina Commedia sulla Madre di Dio calza decisamente a pennello: solo qualche anno fa, proprio per la celebrazione dell’8 dicembre, Papa Francesco ribadiva, «Il mistero di questa ragazza di Nazareth, che è nel cuore di Dio, non ci è estraneo. Non è lei là e noi qui. No, siamo collegati. Infatti Dio posa il suo sguardo d’amore su ogni uomo e ogni donna! Con nome e cognome. Il suo sguardo di amore è su ognuno di noi. L’Apostolo Paolo afferma che Dio “ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati” (Ef 1,4). Anche noi, da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato. E’ un progetto d’amore che Dio rinnova ogni volta che noi ci accostiamo a Lui, specialmente nei Sacramenti».

FRASI DI AUGURI PER L’IMMACOLATA E NATALE

Bene, il Natale è ancora lontano direte voi, però se volete rispondere degnamente agli auguri ricevuti – facendo un figurone con familiari, colleghi e amici – ecco che la Festa dell’Immacolata potrebbe essere un ottimo “test” per valutare auguri e frasi un po’ più originali del consueto. Vi segnaliamo per questo motivo due significative citazioni dei due Papi che hanno preceduto Francesco al Soglio Pontificio: in primis, Benedetto XVI, il Papa Emerito, ricordava come «O Madre Immacolata, che sei per tutti segno di sicura speranza e di consolazione, fa’ che ci lasciamo attrarre dal tuo candore immacolato. La tua Bellezza – Tota Pulchra, cantiamo quest’oggi – ci assicura che è possibile la vittoria dell’amore; anzi, che è certa».

Per San Giovanni Paolo II invece la Festa dell’Immacolata significava che la Madonna, in quanto Immacolata Concezione, «porta in sé, più di qualsiasi altro tra gli uomini, il mistero di quegli eterni destini divini, con i quali l’uomo è stato abbracciato nel Figlio diletto di Dio: il destino alla Grazia e alla santità della Figliolanza divina, il destino alla gloria nel Dio della infinita maestà».

Un perfetto “collante” tra l’Immacolata e Natale potrebbe essere descritto al meglio dall’aforisma di San Bernardo di Chiaravalle, tra i monaci che hanno “fondato” l’Europa: «“De Maria numquam satis”, Di Maria non si dirà mai abbastanza». Colei che, senza peccato, disse Sì al Signore e permise il Natale dell’umanità più di duemila anni orsono.



