BUONA PASQUA 2020: AUGURI/ Frasi Whatsapp: le citazioni più famose del periodo

Per mandare efficaci auguri di Buona Pasqua su Whatsapp, per email o con messaggi, si può attingere a una sterminata base di citazioni che sicuramente può essere interessante utilizzare anche per ricordare personaggi che sono riusciti a utilizzare la Pasqua come base per frasi e ragionamenti importanti. A partire dai tempi più antichi, con Martin Lutero che ricordava: “Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera.” Papa Paolo VI ricordava la forza della speranza e dell’energia che anche Papa Francesco ha utilizzato nella sua omelia: “Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana.” La scrittrice Susanna Tamaro ha invece ricordato invece il valore della Pasqua come simbolo della rinascita della vita: “Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita.” (agg. di Fabio Belli)

BUONA PASQUA 2020: LE FRASI PER GLI AUGURI

Auguri di Buona Pasqua 2020! A conclusione della Settimana Santa si celebra oggi una Pasqua “storica” segnata dalle restrizioni anti-Coronavirus. Noi tutti siamo distanti da alcune delle persone care ma nonostante questo c’è sempre il modo per far sentire loro la nostra vicinanza in questo giorno di grande festa non solo religiosa ma anche intima e interiore. Ecco allora che è l’invio di frasi di auguri in un momento particolare come questo potrebbe rappresentare un modo per far sentire la nostra presenza nonostante le misure di quarantena in atto. La tecnologia è però in grado di annullare le distanze, ed allora approfittiamo dei mezzi a nostra disposizione come Whatsapp, Facebook o mail per far arrivare forte e chiaro il nostro messaggio di auguri. Tante le frasi celebri legate a questa ricorrenza e che giungono soprattutto dalla sfera religiosa ma non mancano le rime più belle di grandi autori e gli aforismi più o meno celebri da dedicare a grandi e piccini. “Dentro il cor la pace vive. Squilla intono il campanile. Dal sepolcro come un fiore tona al ciel nostro Signore; ogni bimbo guarda sù e nel ciel vede Gesù”, è la frase di Renzo Pezzani, poeta e scrittore della fine dell’800. La scrittrice di libri per l’infanzia, Giusi Quarenghi, ci ha dato in dono un’altra frase speciale da poter utilizzare in questa Pasqua 2020 per i nostri auguri: “Da dove viene l’uovo al cioccolato se nessuno l’ha mai covato? Da dove viene l’uovo dipinto che quando lo mangi è vero e non finto? E da dove viene l’uovo con la sorpresa, se le galline non fanno la spesa?”.

BUONA PASQUA 2020: AUGURI! LE POESIE PIÙ BELLE PER GRANDI E PICCINI

La Pasqua 2020 rappresenta più che mai un giorno di rinascita ed è questo che si augurano tutti gli italiani che si accingono a vivere in maniera profonda e spirituale questa ricorrenza. A tal proposito ci vengono in aiuto le grandi personalità che con le loro parole ci consigliano tra le frasi più belle da scrivere in occasione di questa speciale ricorrenza. “Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera”, scriveva Martin Lutero. Una delle frasi che sembra calzare a pennello in questo momento di quarantena e riflessione arriva dal monaco laico Enzo Bianchi: “Miei cari, ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita”. “Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima”, è invece l’augurio dello scrittore Fabrizio Caramagna. Ma cosa scrivere ai più piccoli? Anche ai bambini in questa Pasqua particolare va dedicato tutto il nostro pensiero, magari con una frase o una poesia scritta su un biglietto, a mano, ritrovando così anche il piacere della scrittura: “I cieli sono in festa, la Pasqua si ridesta, canta felice il cuore: è risorto il Signore!”, ed ancora, “Felice Pasqua e Pasquetta, che sia questa una giornata benedetta, felice giorno del Signore, che regni la pace dentro ogni cuore!”.



