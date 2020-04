Buona Pasqua 2020, auguri/ Messaggi profondi e religiosi: da Paolo VI a Martin Lutero

Auguri di buona Pasqua 2020 a tutti! Anche quest’anno è giunto finalmente il momento di celebrare questa festività cristiana, la più importante per la Chiesa in quanto oggi risorge Gesù Cristo. Un bagliore di luce in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo ormai da quasi due mesi causa l’epidemia da coronavirus, un modo per stringerci tutti assieme, seppur virtualmente, unendoci in un giorno speciale. Come accennato, sarà una Pasqua speciale, non si potranno visitare i parenti, non si potrà stare insieme per pranzi e cene, non si potrà camminare per i parchi cittadini o fare una gita fuori porta… Di conseguenza, dovremo scambiarci gli auguri da lontano, attraverso le app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, passando dai vari social, leggasi Facebook, Instagram e Twitter. Secondo gli esperti saranno milioni i messaggi che gli italiani si scambieranno nelle prossime ore, frasi d’auguri unite a immagini inerenti il tema, che siano di Chiesa o “pagani”, come uova, colombe e conigli vari.

BUONA PASQUA 2020, AUGURI: IL PENSIERO DI LITTLEWORD

Come stiamo facendo ormai da qualche giorno a questa parte, vogliamo dare spazio a dei messaggi d’auguri significativi, che siano diversi dal classico “Buona Pasqua a te e a famiglia”, e che possono essere utilizzati sia via chat o sms, ma anche come post social, per un augurio generale. Partiamo da questo pensiero profondo dello scrittore Stephen Littleword: “Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita: in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni a venire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!”. Questa è invece una splendida citazione di Papa Francesco: “Con Gesù Cristo che è risorto l’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre”. Martin Lutero, storico teologo, inveceparlò così un giorno: “Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera”.

BUONA PASQUA 2020, IL MESSAGGIO DI PAPA VI

“Miei cari, ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita”, è il pensiero del monaco Enzo Bianchi, mentre lo scrittore Erri De Luca ha espresso così il proprio pensiero su questo giorno di festa: “Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace”. Una splendida immagine della resurrezione è quanto esternato da Ermes Ronchi, altro teologo: “Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro in sintonia con quell’immenso soffio che unisce incessantemente l’istante e l’eterno, il visibile e l’invisibile, la nostra povertà e la ricchezza di Dio”. Fabrizio Caramagna invita gli uomini ad essere più altruisti: “Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima”. Infine una frase di Paolo VI, ex Pontefice: “Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola se è cristiana”.



