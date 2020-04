Buona Pasqua 2020, frasi auguri/ Da Erri De Luca alle filastrocche per bambini

La Pasqua 2020 che si celebrerà domenica 12 aprile sarà un evento memorabile che entrerà nella storia. Una Santa Pasqua che per la prima volta non vedrà ricongiungere intere famiglie né consentirà di potersi scambiare gli auguri con un abbraccio o una stretta di mano per via dell’emergenza Coronavirus che impone il distanziamento sociale. Tuttavia, ciò non impedirà di potersi fare gli auguri a distanza, via Whatsapp o attraverso i social – ma magari anche a voce o in videochiamata – magari inviando alla persona cara una frase speciale per manifestare ancora di più la propria vicinanza ed annullare quelle distanze che, mai come in questo momento, pesano. La Pasqua è certamente un momento che accende la riflessione ed in tal senso le frasi di autori celebri possono aiutarci a comprendere meglio questa festività religiosa ma anche unirci “virtualmente” alle persone con le quali avremmo desiderato festeggiarla. Se molti autori celebri hanno dedicato ampie parole alla Pasqua ed al suo profondo significato, anche Erri De Luca ha contribuito a scrivere di questa festività alcune sue riflessioni che potremmo sfruttare per inviare un pensiero a parenti ed amici lontani. “Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi aperti di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace”, scrive lo scrittore e giornalista napoletano. Ed ancora: “Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah”, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste”.

BUONA PASQUA 2020, FRASI AUGURI DEDICATE AI PIÙ PICCOLI

Pasqua è simbolo di rinnovamento, gioia e rinascita. Un giorno speciale da vivere in maniera profonda. Ecco allora che tra le frasi da inviare alle persone care la maggior parte acquistano un valore spirituale molto intenso. Oltre alle classiche frasi religiose tratte dai discorsi di santi e Pontefici, non mancano quelle dedicate ai bambini con filastrocche che potrebbero fungere da splendida idea per dei biglietti di Buona Pasqua 2020 da destinare ai membri della famiglia, riunita in casa in questi giorni di quarantena. Una simpatica idea potrebbe essere: “Esce saltando da un ovetto, un grazioso coniglietto con il muso un po’ imbrattato di gustoso cioccolato e saltando un po’ qua e là Buona Pasqua ti dirà!”. O ancora questa, contenente un bellissimo messaggio di speranza: “Un angelo porta a tutti un cuore, pieno di pace, gioia e amore, porta la felicità ad ogni bambino, dal più grande al più piccino, porta la pace dove c’è la guerra e anche l’amore in tutta la terra”. Alcune frasi potrebbero invece essere perfette per genitori che vogliono coinvolgere i propri bambini nello spirito di questa festività, magari facendo trovare insieme all’uovo di cioccolato anche un bigliettino con scritto: “Un angelo porta a tutti un cuore, pieno di pace, gioia e amore, porta la felicità ad ogni bambino, dal più grande al più piccino, porta la pace dove c’è la guerra e anche l’amore in tutta la terra”, o ancora, “Non c’è cosa più bella che guardarti crescere e diventare grande. Buona Pasqua, amore mio”.



