Buona Pasqua 2021 Buon Giovedì Santo/ Frasi d’auguri, le parole di Papa Francesco

BUONA PASQUA 2021 E BUON GIOVEDÌ SANTO: AUGURI PER LA FINE DELLA QUARESIMA

Auguri di Buona Pasqua che nelle prossime ore affolleranno social di ogni tipo: WhatsApp, Facebook, Instagram, poco importa quale sia la piattaforma che utilizzate maggiormente. Se è una cosa è certa è che dovrete essere pronti a fare gli auguri ai vostri cari. A dire il vero qualcuno potrebbe iniziare già da oggi, Giovedì Santo, giorno che da tradizione sancisce la fine della Quaresima, iniziata con il Mercoledì delle Ceneri, e con essa del digiuno penitenziale.

Ma quali sono, allora, le frasi che fanno al caso nostro? Niente di meglio delle frasi di Pasqua pronunciate dal capo della Chiesa Cattolica, Papa Francesco. Per esempio: “Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Per entrare nel mistero ci vuole umiltà“. Una frase altrettanto significativa è la seguente: “La fede nella risurrezione di Gesù e la speranza che Egli ci ha portato è il dono più bello che il cristiano può e deve offrire ai fratelli. A tutti e a ciascuno, dunque, non stanchiamoci di ripetere: Cristo è risorto!“.

FRASI DI AUGURI: BUONA PASQUA 2021

E’ vero che per il secondo anno di fila la Pasqua arriva in un momento in cui tutto il mondo è alle prese con la pandemia. Questo però è per chi crede un periodo di grande speranza, proprio seguendo l’esempio offerto da Gesù all’umanità. Ecco che allora la frase di Papa Francesco sembra calzare a pennello: “La fede nella risurrezione di Gesù e la speranza che Egli ci ha portato è il dono più bello che il cristiano può e deve offrire ai fratelli. A tutti e a ciascuno, dunque, non stanchiamoci di ripetere: Cristo è risorto!“. Dello stesso tenore quest’altra citazione del Santo Padre: “Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità di aprirci e ricevere il suo dono di speranza. Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino; la memoria delle sue opere e delle sue parole sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella fiducia, verso quella Pasqua che non avrà fine“.

