Buona Pasqua 2021, frasi d’auguri/ Fra cioccolato e uova, i pensieri più divertenti

Ancora qualche giorno poi potremo finalmente fare gli auguri di buona Pasqua 2021 con qualche frase speciale. Seppur nel difficile periodo che stiamo vivendo, non mancheranno gli auguri, rigorosamente online visto che non ci si potrà ritrovare in grandi pranzi da parenti e amici per festeggiare. Di conseguenza si farà una buona Pasqua 2021 quasi esclusivamente virtuale, e per questo la nostra redazione ha deciso di raccogliere, come in ogni occasione speciale, le frasi d’auguri più significative da spedire ai vostri conoscenti.

In questo spazio vogliamo concentrarci in particolare su frasi brevi, simpatiche e divertenti, a cominciare da: “Ti auguro una Pasqua ricca di uova e cioccolata. Tanti auguri!”. Passiamo quindi ad un’altra frase sempre a tema cioccolato: “Voglio farti un augurio dolce come la cioccolata che mangerai. Ti auguro una Pasqua dolcissima!”.

BUONA PASQUA 2021, LE FRASI D’AUGURI PIU’ DIVERTENTI: “L’UOVO NON E’ DOLCE QUANTO TE”

Una frase che potrebbe essere utilizzata fra fidanzati: “L’uovo di Pasqua non è dolce neanche la metà di quanto lo sei te. Tanti auguri al mio pasticcino più bello!”. Mentre questa potrebbe essere scritta da un genitore al proprio figlio ma anche fra amiche: “Buona Pasqua al mio coniglietto preferito. Ti auguro un mondo pieno di uova di cioccolato!”. Per tutti i golosoni: “Ricorda: la cioccolata non è mai troppa. La festa potrà finire, ma la cioccolata continua. Buona Pasqua!”, e una frase d’auguri per una buona Pasqua 2021 da dedicare ad un figlio: “Tante Pasque passeranno nella tua vita, e in ognuna sarai sempre più dolce e coraggioso, come un piccolo grande guerriero. Tanti auguri!”. Fra le tante frasi d’auguri anche questa, decisamente destinata al bimbo di casa: “Ho un messaggio per te dal Coniglietto di Pasqua. Ha detto di dirti che ti porterà tanta cioccolata perché sei un bambino speciale. Buona Pasqua!”. Infine spazio a: “Ogni momento della vita è come un uovo di cioccolata: con una bellissima sorpresa al suo interno. Impara a trovarla e porterai sempre la Pasqua dentro di te. Tanti auguri!”.

