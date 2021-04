Buona Pasqua 2021, frasi d’auguri/ Le più divertenti: “A pranzo su Instagram…”

E’ Sabato Santo, mancano solo 24 ore, poi potremo finalmente fare gli auguri di buona Pasqua 2021. Lo faremo quasi esclusivamente in maniera virtuale, visto che in tempo di covid, sarà complicato dare vita a grandi pranzi e feste come si è soliti fare in tempo di pace. Di conseguenza, abbiamo selezionato per voi alcune delle frasi d’auguri più originali da spedire ai vostri cari, amici, conoscenti, via chat, a cominciare da WhatsApp, o da postare su Facebook. Partiamo da questo esempio preso direttamente da Twitter, che si sposa alla perfezione con il complicato momento che stiamo vivendo: “Dove fai pranzo a Pasqua? Su Instagram”.

Dopo Pasqua ci sarà Pasquetta e quindi: “Finalmente un Lunedi di cui non possiamo lamentarci”. Simpatico anche questo esempio: “Buona Pasqua a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo”. Quando era bello chiedere cosa si faceva a Pasquetta: “Siamo tutti il “Cosa fai a Pasquetta?” di qualcuno”. E non c’è festa che si rispetti in cui non ci si ciba a volontà, e lo stesso vale per la Pasqua: “Durante questa festa si riscoprono i valori più alti: colesterolo, transaminasi, glicemia…”. E sulla falsa riga: “Sarà nato prima l’uovo… o la voglia di mangiarlo?”.

BUONA PASQUA 2021, FRASI D’AUGURI: “LE SORPRESE NELLE UOVA…”

Quale certezza se non il brutto tempo il Lunedì dell’Angelo: “Che la tua vita sia piena di certezze come la pioggia a Pasquetta. Buona Pasqua!”. E c’è chi ironizza sulle “sorpresone” delle uova di Pasqua: “Ti auguro che la vita ti riservi sorprese migliori di quelle che si trovano nell’uovo di Pasqua”. Concludiamo con due esempi, leggasi: “Ricorda, potrai diventare una persona matura e molto sofisticata, ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata. Buona Pasqua!” e “Fra i miracoli che la Pasqua porta con sé c’è anche quello di rientrare nei pantaloni”. Vi aspettiamo a breve per nuove frasi d’auguri per la Pasqua 2021.

