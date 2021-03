Buona Pasqua 2021, frasi d’auguri/ Pensieri speciali e profondi: “In questa crisi…”

Se siete alla ricerca di frasi d’auguri speciali per augurare buona Pasqua 2021, questo è il posto per voi. Da qualche giorno a questa parte, infatti, la nostra redazione sta raccogliendo i pensieri più significativi in vista della prossima domenica, quando la Chiesa celebrerà la resurrezione di Cristo, e quando milioni di italiani si scambieranno gli auguri. Sarà una Pasqua decisamente light, sobria, visto che l’Italia sarà in zona rossa, e proprio per questo saranno svariati i “messaggini” che verranno scambiati via WhatsApp, ma anche i post sui vari social, a cominciare da Facebook, Instagram e Twitter.

Sarà uno spazio dedicato a frasi d’auguri per la buona Pasqua 2021 decisamente profonde e religiose, a cominciare da una vecchia citazione di Papa Paolo VI, che un giorno, durante il suo pontificato, disse: “Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana”.

BUONA PASQUA 2021, FRASI D’AUGURI: I PENSIERI DEGLI AFORISTI

Passiamo ad un pensiero dell’aforista Francesco Ianni: “Indipendentemente dal nostro personale credo, possa questo giorno essere simbolo di rinascita e rappresentare l’inizio di un sano rinnovamento per ognuno di noi”, classico esempio di frase d’auguri versatile, utilizzabile anche come post sui social. Continuiamo con Ada Roggio: “Buona Pasqua a te, a voi, a tutti Buona Pasqua a te che nascondi il tuo sguardo dai miei occhi Pace, serenità a tutti”. Infine, spazio anche ad un altro aforista del web, Pino Azzinnaro, parole che si sposano alla perfezione con il complicato momento di restrizioni che stiamo vivendo a causa della pandemia di covid: “Oggi è la ricorrenza della resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo: mi auguro che sia anche la resurrezione di questo momento di crisi e di malcontento e insoddisfazione della gente che vuole credere che esista ancora un futuro di gioia e di speranza che non smetta mai di volare. Buona Pasqua a tutti voi”.

