Buona Pasqua 2021, frasi d’auguri più belle/ Da Papa Francesco a Giovanni Paolo II

Continua il lento avvicinamento a domenica 4 aprile, giorno in cui manderemo un sacco di frasi d’auguri per la Buona Pasqua 2021. Sarà infatti una festività in versione digitale tenendo conto che l’Italia sarà di fatto in “lockdown”, e di conseguenza si festeggerà soprattutto in maniera virtuale. La nostra redazione si è quindi messa all’opera per voi alla ricerca delle frasi d’auguri più belle per augurare buona Pasqua 2021, e in questo focus ci vogliamo concentrare soprattutto sui pensieri più noti e profondi, a cominciare da questa citazione di Papa Francesco, parole che potete spedire attraverso WhatsApp ai vostri amici credenti, ma anche come post sui social: “Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole… Magari fossimo così luminosi! Ma questo non è un maquillage! Viene da dentro!”.

E sono sempre di Bergoglio queste altre parole: “Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Non è un fatto intellettuale, non è solo conoscere, leggere… È di più, è molto di più! Entrare nel mistero significa capacità di stupore, di contemplazione; capacità di ascoltare il silenzio e sentire il sussurro di un filo di silenzio sonoro in cui Dio ci parla”.

BUONA PASQUA 2021, FRASI D’AUGURI PIÙ BELLE: GIOVANNI PAOLO II, DON FRANCO DELPIANO E…

Da un grande Papa ad un altro, da Papa Francesco a Giovanni Paolo II, che in occasione di una vecchia Pasqua disse: “Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è col Cristo che dà senso a tutta la vita. Con Lui tutto ha un senso, compresi il dolore e la morte”. Se foste alla ricercare di alcune frasi d’auguri decisamente significative per la buona Pasqua 2021, potreste utilizzare questa citazione di Katharine Lee Bates, scrittrice americane, autrice dell’inno a stelle e strisce: “È l’ora di squarciare le catene, è tempo di far fiorire le anime”. L’aforista foggiana Anna Maria D’Alò invece un giorno disse: “È Pasqua ogni volta che muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce”, infine, fra le varie frasi d’auguri per buona Pasqua 2021 che abbiamo selezionato, una citazione del grande Don Franco Delpiano: “Se nonostante tutto siamo ottimisti è perché Cristo è risorto. Immersi nella sua morte e risurrezione, risorgiamo ogni giorno”, parole che si sposano perfettamente con il drammatico periodo che stiamo vivendo.

