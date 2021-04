Buona Pasqua 2021, frasi di auguri/ Immagini, poesie e filastrocche

AUGURI BUONA PASQUA 2021: I PENSIERI PIÙ SEMPLICI…

La Santa Pasqua 2021 si sta avvicinando a grandi falcate: tra quarantotto ore si celebrerà una delle ricorrenze più attese e sentite dai fedeli di tutto il mondo e anche dai più piccoli, i quali, oltre al significato religioso della festa, non vedono l’ora di scoprire le sorprese celate all’interno delle uova di cioccolato che hanno avuto sotto gli occhi, incartate, per tutti questi giorni. Si avvicina, dunque, il momento in cui si scambiano gli auguri via sms o WhatsApp con i propri cari o con gli amici: voi avete già pensato alle frasi da dedicare alle persone che fanno parte della vostra vita e alle quali tenete di più?

In caso di risposta negativa, siamo pronti a suggerirvi alcune soluzioni che potrebbero fare al caso vostro. Partiamo dai pensieri più semplici, che molto spesso si rivelano anche i più azzeccati e graditi, come questo: “Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasqua a te e alla tua adorabile famiglia!”. Oppure, in alternativa: “Ti auguro di passare una meravigliosa Pasqua circondata da coloro che ami di più. Tanti auguri!”.

BUONA PASQUA 2021, LE FRASI DI AUGURI

Non mancano, poi, le possibilità di affidarsi alle poesie e alle filastrocche per augurare Buona Pasqua 2021 ai propri affetti. Per esempio, potreste utilizzare le parole di Patrizia Mauro nella sua “È Pasqua, tendiamo la mano”: “Che bel mattino di primavera! C’è un’aria limpida, fresca e leggera. Rondini volano nel cielo terso e tutto il mondo mi appare diverso. Niente più odio, vendetta e violenza, solo amorevole, santa pazienza, che fa rispondere a un’offesa con il sorriso e la mano tesa. Questo è per tutti il mio augurio pasquale, di cancellare dal cuore ogni male. Risorga in tutti l’amore e il perdono, come è risorto Gesù, grande e buono”. Ai più nostalgici, invece, suggeriamo “Pasqua d’altri tempi”, di Antonino Zambotti: “Tu pensi ai tempi andati quand’eri ancor bambina e il cuoricino tuo s’emozionava

per una tavola imbandita con uova colorate fatte da mamma tua, con fior di primavera con dolci e cioccolata. Per l’aria odor di fiori e suoni di campane, un senso d’allegrezza tutta ti dominava, ma tu sei sempre quella ed io così ti vedo e voglio darti ancora con questo uovo di Pasqua insieme a quel ricordo tutta la gioia piena d’averti ritrovata”.

