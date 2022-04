Buona Pasqua 2022 e buona Pasquetta/ Frasi per gli amici: “Sai sempre prendermi”

Quando mancano meno di due settimane alla Pasqua 2022, è tempo di andare a scoprire alcune delle frasi d’auguri più belle per questa splendida festività nonché per la Pasquetta, il lunedì dell’Angelo. In questo spazio ci concentriamo sulle frasi da dedicare agli amici, partendo da: “Pasqua non ha tanti giorni di vacanze come Natale, ma meglio sapersi accontentare! Tanti auguri”, ma anche: “Non dimenticarti di tenere da parte una fetta della pizza di Pasqua di tua mamma! PS auguri sinceri e senza doppi fini!”. Proseguiamo con: “Ciao, tanti auguri dalla tua amica che se rischia la lavanda gastrica coraggiosamente come ogni pranzo di Pasqua”.

Un’altra frase d’auguri da dedicare ad un’amica: “Buona Pasqua all’amica che sa sempre come prendermi, in ogni momento”. Un altro esempio fra le tante frasi d’auguri per una buona Pasqua 2022 e una buona Pasquetta potrebbe essere: “Che dire, Buona Pasqua! Dai, che abbiamo superato anche questa”. Chiudiamo con: “Spero che tu abbia passato una Pasqua bellissima e che, al contrario di me, sia in grado di muoverti dal divano dopo questa mangiata”.

BUONA PASQUA 2022 E BUONA PASQUETTA, LE FRASI PIÙ SIMPATICHE: “PREPARA IL K-WAY”

Tantissime le frasi d’auguri presenti sul web dedicate alla Pasqua 2022 e alla Pasquetta. In questo spazio ci soffermiamo in particolare proprio sul lunedì dell’Angelo, il giorno in cui solitamente le famiglie danno vita a delle gite fuori porta. “Buona Pasquetta. Ti auguro di passare un lunedì con le persone che ti rendono felice!”, e anche: “Il lunedì dell’Angelo lo dedico a te. Sei la mia guida, il mio amore e il mio punto di riferimento”, pensiero quest’ultimo molto dolce da dedicare alla propria dolce metà. Simpatico anche questo leit motiv inerente il fatto che a Pasquetta è solitamente un giorno di pioggia: “Pasqua con i tuoi, Pasquetta col K-way”.

Bella anche questa: “Finalmente un Lunedì di cui non ci possiamo lamentare… Buona Pasquetta!”. Completiamo questo nuovo spazio dedicato alle frasi d’auguri per una buona Pasquetta 2022 con questa breve poesia di Stephen Littleword: “Che sia un giorno di sole, non tanto fuori ma dentro di te, che i sorrisi siano fonte di luce, e che l’amicizia e i gesti condivisi, si trasformino in una carica di energia durevole. Buona Pasquetta!”.











