Buona Pasquetta 2020, auguri/ Frasi via WhatsApp per il Lunedì dell’Angelo

È arrivato il momento degli auguri di Buona Pasquetta 2020, dopo quelli di Pasqua. Oggi infatti è il Lunedì dell’Angelo, giorno in cui si ricorda l’incontro avvenuto tra l’Angelo e le donne giunto al sepolcro. Sarà ovviamente diverso rispetto agli anni passati a causa dell’emergenza coronavirus, ma questa crisi sanitaria potrebbe rappresentare un motivo di ulteriore riflessione in questo giorno particolare. E allora potete farlo insieme a parenti e amici, seppur a distanza. Ci sono diverse frasi di auguri da inviare via messaggio o WhatsApp che possono tornarvi utili. “Proprio come dopo ogni notte arriva un nuovo giorno e dopo l’oscurità arriva la luce, dopo una morte dolorosa arriva una nuova vita. Buona Pasqua a te, e lascia che questa Pasquetta sia gioiosa”. Questa potrebbe essere significativa in questo momento. Così come la seguente: “Possa tu trovare il rinnovamento della speranza, della salute, dell’amore e dello spirito di Dio. Buona Pasquetta a te e alla tua splendida famiglia”.

AUGURI BUONA PASQUETTA 2020, FRASI PER LUNEDÌ DELL’ANGELO

Essendo il Lunedì dell’Angelo potete attingere alla vostra fede per scegliere le frasi di auguri di Buona Pasquetta 2020. “Possa tu sentire l’amore di Dio in questo giorno benedetto. Rallegrati nel Signore e in questa bellissima vacanza, siamo grati per quello che abbiamo, per la fortuna di poter celebrare questa festa”. Parole che acquisiscono un significato ulteriore in questi giorni difficili. “Possa il Signore risorto riempire il tuo cuore di compassione, gioia, amore e felicità infinita. Dio benedice tutti coloro che credono in lui. Possa la luce della fede in Dio crescere ogni giorno”. Ma potete optare anche per qualcosa di più generico: “La pace delle feste pasquali possa essere un fiore che fiorisce rigoglioso nel tuo cuore!”, “Che queste festività pasquali possano essere esempio da raccogliere, affinché ogni giorno nei nostri cuori ci sia la rinascita di pace e speranza!” e “Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita sia presente anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasquetta e auguri a tutti”.



