Buona Pasquetta 2021, immagini e auguri/ Frasi Lunedì dell’Angelo e video Whatsapp

Archiviata la Santa Pasqua è già arrivato il momento degli auguri di Buona Pasquetta 2021! In occasione delle celebrazioni per il Lunedì dell’Angelo, il giorno in cui si ricorda l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro, non possono mancare i consueti auguri da inviare via Whatsapp o far recepire attraverso i social a parenti, amici e colleghi. Anche questa Pasquetta, esattamente come la precedente, vedrà l’assenza delle tradizionali scampagnate e gite fuori porta per via delle misure imposte dal governo per tentare di limitare la diffusione del contagio. Ed allora, perché non celebrare in serenità stando in famiglia e facendo sentire la nostra vicinanza, seppur a distanza, alle persone care?

Per farlo arriviamo noi in soccorso con una serie di frasi di auguri ad effetto che strapperanno un sorriso in questa giornata caratterizzata dalla riflessione. “Dove trascorrerai Pasquetta? Su Instagram”, ecco una frase divertente da condividere con i vostri amici attraverso la chat di gruppo. Quasi certamente qualcuno reagirà con un sorriso! “Siamo tutti il “Cosa fai a Pasquetta?” di qualcuno”, scrisse una volta un utente su Twitter. Frase che purtroppo quest’anno potrà essere poco sfruttata. Ma eccone subito un’altra che potrà certamente far sorridere coloro perennemente a dieta: “Vedo che siete molto felici…vi siete già pesati?? Buona Pasquetta!”.

AUGURI BUONA PASQUETTA 2021, FRASI E IMMAGINI PER LUNEDÌ DELL’ANGELO

Non solo frasi però: in occasione della Pasquetta 2021 potrete dedicare i vostri auguri anche attraverso immagini e video divertenti. In tal senso Instagram sarà di grandi ispirazione. Basterà scrivere nella barra delle ricerche un generico “Pasquetta” per poter usufruire dei numerosi risultati disponibili. A tal proposito vi proponiamo in fondo alla pagina un simpaticissimo video con protagonista Lino Banfi alle prese con un banchetto e che potrebbe essere la conclusione perfetta di molti italiani in vista di una Pasquetta 2021 da trascorrere in casa, per via della zona rossa imposta dal governo. Ed ancora, restando sempre con il buon umore ben saldo, ecco a seguire un’altra foto simpatica da condividere con i propri contatti nel giorno di Pasquetta 2021: state pensando di organizzare una grigliata su zoom? Qualcuno potrebbe non gradire particolarmente! Vi ricordiamo che potrete condividere i post Instagram copiando il link e inviandolo su Whatsapp oppure cliccando sul simbolo dell’aeroplano e condividendo il post direttamente nelle proprie Stories!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I Figli Dell’Amore Eterno (@i_figli_dellamore_eterno)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blidi – Agenzia Grafica (@blidi_official)





