Buone feste 2019! Auguri di Natale/ Aforismi, citazioni e frasi speciali da dedicare

Non è ancora Natale ma è già un tripudio di auguri di buone feste 2019. C’è chi li manda via messaggio, del resto questa è l’era dei social, mentre coloro che sono legati alla tradizione continuano a scrivere bigliettini, non solo per unirli ai regali di Natale. Capita a molti però di avere il “blocco dello scrittore”, di non trovare parole significative o originali per augurare buon Natale. In questi casi è utile lasciarsi ispirare dalle frasi che si trovano su Internet. Può sembrare forse una scorciatoia, ma affidarsi ad un personaggio illustre, come uno scrittore, non è una scorciatoia. Una citazione può dare un’area di ricercatezza ai vostri auguri. Potete affidarvi a Helen Keller: «L’unica vera persona cieca durante il periodo natalizio è colui che non ha il Natale nel suo cuore». Se vi serve una frase ironica: «Attendo Natale per riscoprire i miei valori più alti… colesterolo, trigliceridi e glicemia». Alla simpatia si può unire un po’ di profondità: «Per questo Natale vorrei regalarti tutto e niente: qualunque cosa che ti possa rendere felice e niente che ti faccia soffrire. Buon Natale!».

AUGURI DI NATALE 2019, FRASI BUONE FESTE CON ORIGINALITÀ E SIMPATIA

Cosa regalare a Natale? Questo l’interrogativo più ricorrente in questi giorni. Al secondo posto c’è: cosa scrivere per gli auguri? Ogni anno è la stessa storia. Non ci sono solo aforismi e citazioni a cui fare riferimento. Leggetevi dentro, pensando alla persona a cui dovete scrivere le frasi di auguri di Natale e buone feste. «Lo spirito del Natale è trascorrere del tempo con amici è famiglia. È creare momenti felici che ricorderai per sempre. Buon Natale a te e alla tua famiglia!». Ci sono anche versioni più formali. «Possano questi giorni essere lieti e sereni, possano i tuoi sogni realizzarsi e la tua gioia prolungarsi per tutto il prossimo anno. Buon Natale». Se invece le smancerie non fanno per voi anche a Natale, allora c’è qualche frase divertente da sfoggiare il 25 dicembre. «In questo giorno di gioia e di festa, bisogna essere tutti più buoni e tolleranti. Fai come me: invia un messaggio di auguri a un amico sfigato!». Infine: «Spero che il regalo che mi hai chiesto di comprarti ti sia piaciuto. Buon Natale».

BUONE FESTE, FRASI AUGURI: DEDICHE “MIRATE”

Le feste si aprono col Natale, ma non terminano con esso, motivo per il quale si possono pensare frasi di auguri che non riguardino solo l’importante festa cristiana che celebra la nascita di Gesù ma che abbraccino invece tutte le festività. «Ti auguro con tutto il cuore che durante queste feste la tua casa risuoni di risate e sia piena d’amore e gioia», potete scrivere ad esempio agli amici. «È in giornate così belle e serene che pensi alle persone che hanno reso la tua vita migliore. E io non potevo che pensare a te… Auguri di buone feste!», è invece la frase che potete dedicare ad una persona molto speciale. Se invece conoscete qualcuno reduce da un periodo un po’ complicato: «Ti auguro di trascorrere feste serene e tranquille insieme alle persone che più ami». Ci sono poi auguri che hanno davvero il sapore di sinceri auspici. «Spero che tu possa cogliere tutte le belle occasioni portate da queste feste, e spero che Dio ti conceda la capacità di riconoscerle, per non lasciartele sfuggire!».



