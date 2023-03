Buongiorno mamma 2/ Anticipazioni 10 marzo: Guido dirà addio a Sole?

Buongiorno mamma 2, anticipazioni quinta e penultima puntata su Canale 5

Buongiorno mamma 2 si avvicina al finale di stagione con la quinta e penultima puntata, in onda venerdì 10 marzo su Canale 5. Siamo ormai arrivati a un momento molto decisivo per la famiglia Borghi. Sole, infatti, ha scoperto qualcosa di fondamentale sul chi è il suo vero padre e ora Guido trema perché ha paura di perdere sua figlia e tutto ciò che hanno costruito finora. La puntata svelerà anche importanti dettagli sul malore che ha poi portato al coma di Anna: finalmente scopriremo chi è il responsabile che ha tenuto la donna addormentata senza poter “vivere” con la sua famiglia per otto lunghi anni?

Nel dettaglio, la quinta puntata di Buongiorno mamma 2 inizierà con Sole che, tornata a casa, vuole affrontare Vincenzo. Deve capire se è lui il padre biologico, quindi gli chiede di effettuare un test del DNA. Questa notizia ovviamente sconvolge Guido, che, colpito dalla determinazione della ragazza, ora teme di perderla come figlia. Nel frattempo Mauro si rimette in gioco e le prova tutte pur di riconquistare Agata, che si è allontanata da lui dopo quanto ha appreso nella scorsa puntata: il loro rapporto è in bilico oppure avranno la possibilità di chiarirsi, dando un’altra chance alla loro storia?

Buongiorno mamma 2, anticipazioni puntata 10 marzo: Maurizia responsabile del malore di Anna?

Buongiorno mamma 2 ci racconta anche di Karim, il cui legame con Francesca si è ormai consolidato. Ed è a lei che il ragazzo farà una rivelazione inattesa. Di cosa si tratta? Un altro segreto all’orizzonte? A proposito di bugie, Jacopo vorrebbe smettere di vivere nella sua ragnatela di menzogne ed è pronto a rivelare a Lea di essere responsabile del coma del fratello. Per Jacopo è un passo molto importante, ma verrà anticipato dalla ragazza, che ha qualcosa da dirgli: quello che lei gli dirà, lo sconvolgerà perché sarà una notizia del tutto inattesa.

E poi c’è Vincenzo, che scopre che Maurizia era a Bracciano proprio il giorno dell’incidente di Anna. Una coincidenza che non può essere casuale. L’uomo comincia a indagare a mettere insieme i pezzi, quindi arriva alla conclusione che forse è stata lei ad aver provocato il malore e il coma della donna. Anna scoprirà la verità? Guido, in ogni caso, le promette che qualunque cosa accadrà, lui sarà lì per proteggerla. Ma la donna non è poi così tanto sicura dell’affetto del marito, e teme possa chiudersi di nuovo in se stesso, in quella oscurità dove è rimasto per lungo tempo…











