Buongiorno mamma 2/ Anticipazioni 15 febbraio: Anna, le condizioni peggiorano

Al via Buongiorno mamma 2, la nuova stagione, in sei puntate, in onda dal 15 febbraio, che racconta la delicata storia della famiglia Borghi. Tutti i componenti si troveranno ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Come sempre vedremo la storia del presente intrecciarsi con quella del passato. A questo si aggiunge una linea mistery che porterà il pubblico a svelare nuovi segreti e nuove verità sui Borghi ma non solo. In Buongiorno mamma 2 torna nel cast Raoul Bova nel ruolo del patriarca Guido Borghi e Maria Chiara Giannetta che interpreta sua moglie Anna, entrata in coma dal quale non si è più risvegliata. Insieme a loro, ritroveremo: Beatrice Arnera nei panni di Agata Scalzi; Elena Funari è Francesca Borghi; Matteo Oscar Giuggioli è Jacopo Borghi; Ginevra Francesconi è Sole Borghi; Marco Valerio Bartocci è Michele Borghi; Stella Egitto interpreta Maurizia Scalzi; Federico Cesari è Federico; Giovanni Nasta è Greg.

Al cast storico di Buongiorno mamma 2 si aggiungono i nuovi ingressi: Thomas Santu interpreta Mauro, un ragazzo misterioso, che si aggira intorno a casa Borghi e potrebbe causare loro qualche problema, Alessandro Cosentini è Paolo, un giovane fisioterapista che farà perdere la testa a Francesca.

Nella prima puntata di Buongiorno mamma 2, la famiglia Borghi è alle prese con la gravidanza di Sole che sta per concludersi. Tuttavia un evento rischia di sconvolgere le loro vite quando le condizioni di Anna subiscono un peggioramento. Guido, che è preoccupato per la possibile pericolosità della convivenza di una donna in coma con una neonata, decide di affidarsi alla suocera Lucrezia, nella speranza che possa aiutarlo. Successivamente, Guido regala un orecchino, pescato in fondo al lago, a Francesca, come simbolo di buon auspicio. Nel frattempo Agata continua ad evitare le avances di Jacopo perché sembra interessarsi a Mauro, un giovane misterioso che ha appena conosciuto, e che nel passato ha avuto un legame con Maurizia.

Francesca, intanto, è a Roma per studiare e non torna da molto tempo a casa. Jacopo, invece, vorrebbe trasferirsi ad Amsterdam per frequentare una scuola musicale, soprattutto dopo aver visto Agata in un atteggiamento troppo amichevole con Guido. Tutto sta per cambiare quando a Sole si rompono le acque d’improvviso, mentre Anna ha una crisi; madre e figlia saranno quindi trasportate e ricoverate nello stesso ospedale.

