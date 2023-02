Buongiorno mamma 2/ Anticipazioni 28 febbraio 2023: Anna e Guido tra crisi e bugie

Buongiorno mamma 2, anticipazioni terza puntata 28 febbraio: le bugie dei Borghi

Buongiorno mamma 2 torna in onda martedì 28 febbraio dopo aver saltato l’appuntamento di venerdì sera; al posto della terza puntata, Canale 5 ha proposto uno speciale di Matrix dedicato a Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo scomparso proprio in quella giornata. La scomparsa di una figura di spicco come Costanzo ha scombussolato un po’ il palinsesto di Mediaset, che ha dovuto cambiare diversi programmi, tra cui appunto Buongiorno mamma 2. In compenso, la fiction sarà riproposta nel primo pomeriggio su Canale 5 con la replica della seconda puntata (al posto di Terra amara che non andrà in onda). Stasera poi spazio alla terza puntata inedita.

In questo nuovo appuntamento con la fiction con protagonista Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, le bugie aleggiano sulla famiglia Borghi, finendo per influenzare molte decisioni dei suoi componenti. Mauro non ha ancora rivelato ad Agata di aver conosciuto Maurizia, e continua a mentirle anche quando i due vanno a vivere insieme. Sole scopre per puro caso che Federico è in procinto di lasciare l’Italia. La giovane farà tutto il possibile per tentare di raggiungerlo all’aeroporto, grazie anche a Colaprico che le darà una mano. Quest’ultimo è intanto rientrato in città per scoprire, all’insaputa di tutti, quale era il legame tra Maurizia e il defunto padre di Mauro.

Nella terza puntata di Buongiorno mamma 2 i telespettatori dovranno stare attenti al rapporto tra Anna e Guido. La coppia infatti entrerà in una crisi profonda a causa delle loro divergenze di opinione su Sole. Mentre la donna sarà decisa a raccontare alla figlia tutta la verità sulla sua nascita, Guido è invece di parere contrario e crede che la ragazza non debba sapere nulla, almeno in questo complicato momento della sua vita. Nel frattempo, Jacopo riesce abilmente a ruba alcune ricette al nonno medico. In che modo? Usando ovviamente uno stratagemma che gli eviterà di mettersi nei guai.

Nella stessa puntata assisteremo alla frequentazione tra Francesca e Paolo; lei continua a vederlo, pur sapendo benissimo che l’uomo è sposato. A quanto pare la ragazza non pensa alle conseguenze. E poi c’è Sole, che si incontra di nascosto Vincenzo. La visita di Colaprico in città è destinata a non restare segreta per sempre: Agata scopre infatti che lui è rientrato. A quel punto la giovane si vede obbligata a rivelare a Anna e Guido qualcosa di cui solo lei a conoscenza. Un segreto a lungo tenuto nascosto che ora vedrà la luce, rischiando di sconvolgere ancora di più le dinamiche familiari…











