Buongiorno mamma 2/ Anticipazioni 3 marzo: i Borghi sempre più in crisi

Buongiorno mamma 2, anticipazioni quarta puntata 3 marzo: i Borghi tra crisi e tanti segreti

Ancora tanti segreti e bugie in Buongiorno mamma 2, con i Borghi sempre più in crisi: i rapporti familiari continueranno ad essere messi a dura prova anche in questa quarta puntata, in onda venerdì 3 marzo su Canale 5. Anna deve cercare di raccogliere i pezzi e tentare di salvare la sua famiglia, che è arrivata al punto di rottura. Questo è accaduto dopo che Sole ha scoperto tutta la verità, ossia che è la figlia di Maurizia. Dal canto suo, Anna prova ad avere un contatto con lei, ma la ragazza si rifiuta di parlarle. Piuttosto ha trovato rifugio da Mauro e Agata e non è intenzionata a rivolgere parola a sua madre, né tantomeno a nessun altro. Il dolore e lo shock che ha provato dopo questa scoperta le brucia ancora molto, ed è comprensibile.

Anna e Guido si rendono conto che dovranno mettere da parte tutte le loro divergenze per cercare di riunire la loro famiglia che sta andando letteralmente in pezzi. La cosa sarà più facile a dirsi che a farsi, dato che i loro figli sono molto distanti e la coppia non sa come farli aprire al dialogo. Anna sente un grosso macigno sulle spalle: riuscirà insieme a Guido a ritrovare la serenità del nido familiare?

Buongiorno mamma 2, trama quarta puntata su Canale 5

La quarta puntata di Buongiorno mamma 2 ci racconta anche del viaggio di Colaprico, che torna a Bracciano perché ha rintracciato Mauro Rombi e non solo. Sa anche che Agata lavora con lui. Quando si trova faccia a faccia loro, Colaprico scopre una verità sconcertante su Sole e non sa come reagire. Decide di sfogarsi con Agata, la quale però gli consiglia di tacere; non dovrà dire niente a nessuno per il bene della ragazza. Colaprico manterrà la promessa oppure alla fine parlerà e rivelerà questo segreto a qualcuno?

Intanto Francesca e Karim si avvicinano sempre più: il loro legame sta diventando molto solido negli ultimi tempi. L’attenzione torna poi su Agata che rimane molto scossa da una confessione di Mauro. L’uomo infatti dichiara di aver conosciuto Maurizia da bambino. Agata ne rimane sconcertata ed è anche turbata perché capisce di non potersi fidare di lui. Mauro non è stato sincero con lei, perciò si chiede chi è davvero l’uomo di cui si è innamorata, perché lei non riesce più a riconoscerlo dopo queste bugie.

