Buongiorno mamma 2 si farà?/ Anticipazioni, Francesconi “I presupposti ci sono!”

Ci sarà la seconda stagione di Buongiorno mamma?

Anche Ginevra Francesconi, che nella fiction di Canale 5 Buongiorno mamma interpreta Sole, si è espressa sulla possibilità di una seconda stagione. A Fanpage.it l’attrice ha dichiarato: “Speravamo e abbiamo sempre creduto nel progetto, ma senza particolari aspettative. Il feedback positivo ci fa piacere e sicuramente è una serie che lascerà molti punti interrogativi. Quindi, perché no, speriamo di fare una seconda stagione. I presupposti ci sono”. Matteo Oscar Giuggioli, che nella serie interpreta invece Jacopo, altro figlio di Guido, ha invece dichiarato: “È tutto da vedere. Potrebbe esserci una seconda stagione così come una mia conferma nel cast. Ci sono tante cose da valutare e la certezza ancora non c’è. Vediamo che succede”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Le parole di Serena Autieri

Anche Serena Autieri si è espressa sulla possibilità di una seconda stagione di Buongiorno Mamma. L’attrice, che nella fiction di Canale 5 interpreta Miriam, la professoressa che intraprende una relazione con Guido (Raoul Bova), ha raccontato ai microfoni di Fanpage ciò che al momento conosce di una possibile seconda stagione. Ecco le sue dichiarazioni: “Sicuramente si scrive una serie con la speranza e la voglia di pensare alla seconda. L’abbiamo girata sempre con questo aspetto sempre al centro. La serie è andata bene e ha avuto successo, penso sia automatico ma non ho notizie ufficiali. Io spero che si faccia anche perché i fan ci sono e non possiamo deluderli.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Le parole di Raoul Bova sulla seconda stagione

Ci sarà una seconda stagione di “Buongiorno, mamma!“? Anche i protagonisti della fiction si sono sbottonati in merito al proseguimento della storia che tanto sta appassionando i telespettatori di Canale 5. Ai microfoni di Fanpage, Raoul Bova ha dichiarato questo sulla serie tv Mediaset-LuxVide: “È stato un ottimo modo per raccontare un mistery unita a una situazione familiare particolare.” Così ha tenuto a precisare che “Ripeto, la scrittura e le idee sono fondamentali a questo punto. Ci vogliono storie importanti, intense e forti. Per il passato se ne sono fatte di storie così, speriamo di farne sempre così”. In effetti pare che gli sceneggiatori abbiano già posto le basi per una seconda stagione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sceneggiatori già al lavoro?

Buongiorno mamma 2 ci sarà? La seconda stagione della fiction con Raoul Bova si farà? Inutile dire che sono in tanti a porsi questa domanda e a sperare per il sì. La fiction di Canale 5, d’altronde, ha riscosso un buon successo in termini di ascolti e questo protrebbe incoraggiare Mediaset a decidere per dare un seguito alla storia. D’altronde le indiscrezioni che circolano già sul web sembrano dare indizi positivi in questo senso. Infatti, stando a quanto riporta Blasting News, gli sceneggiatori della fiction prodotta da Lux Vide sarebbero già al lavoro su quelle che potranno essere le trame degli episodio della seconda stagione, che aprirebbero dunque un nuovo ed inedito capitolo nella storia che ha appassionati i telespettatori di Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Buongiorno mamma 2 ci sarà?

Buongiorno mamma 2 si farà? La fiction campione d’ascolti di Canale 5 con protagonista Raoul Bova si appresta a salutare i telespettatori con l’ultima imperdibile puntata, ma in tanti in queste ore si stanno domandando se la serie televisiva avrà o meno un seguito. La storia, liberamente ispirata a quella vera di Angela Moroni, ha emozionato milioni di telespettatori e per questo il pubblico ha davvero tantissime aspettative per il futuro. Al momento non è dato sapere di più visto che sia Raoul Bova che Maria Chiara Giannetta, i protagonisti principali della serie, non si sono espressi in merito ad una possibile seconda stagione della serie prodotto da Lux Vide. Al momento l’unica ad esporsi su un possibile seguito della fiction è stata l’attrice Beatrice Arnera, che nella fiction interpreta il ruolo di Agata. La giovanissime attrice, intervistata da Fanpage.it, non ha nascosto di sperare per un seguito.

Buongiorno mamma 2 stagione: è ancora da decidere

“Io spero con tutto il cuore che abbia un seguito di stagioni, i personaggi sono pronti ad esplodere come bombe a orologeria, sarebbe interessante vedere come evolvono, sia da spettatore che da interprete” – ha detto Beatrice Arnera, la giovane protagonista che nella serie TV per famiglie interpreta il ruolo di Agata. La fiction, che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico, è uno dei prodotti Mediaset di maggior successo di quest’anno. Possibile quindi che ci sia in Buongiorno mamma 2 un seguito delle vicende della famiglia Borghi, anche se non è dato sapere su cosa verterà la seconda stagione. Possiamo però anticiparvi che, durante la puntata finale della prima stagione, verrano chiariti alcuni segreti ancora rimasti in sospeso, ma tanti sono i se su alcuni personaggi che potrebbero così diventare oggetto della sceneggiatura della seconda stagione. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali per capire se Buongiorno mamma 2 si farà oppure no!



