Tutto pronto per la seconda puntata ma un interrogativo è dominante: Guido e Agata si innamorano? Le ultime su Buongiorno Mamma 3.

Grande attesa per il ritorno in tv di una serie che negli ultimi anni ha conquistato milioni di appassionati; ci pensa Raoul Bova a presentare Buongiorno Mamma 3, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, in vista della seconda puntata di questa sera 23 settembre 2025. L’attore, passando in rassegna i cambiamenti che riguarderanno la terza stagione, non poteva non partire dal racconto generale del suo ruolo – al netto di qualche novità – per poi focalizzarsi sul rapporto tra Guido e Agata.

Prima di arrivare al nocciolo della questione, allo spoiler su Buongiorno Mamma 3 che i fan tanto attendevano – ovviamente, c’entra Agata! – Raoul Bova ha proposto prima un focus più generale sui cambiamenti che riguarderanno Guido, da lui interpretato. Restano le complicazioni da dirimere: “La sua vita resta complicata”, soprattutto nel merito della crescita dei figli. “Per loro diventerà un punto di riferimento; quando un genitore rimane solo, spesso antepone le esigenze dei figli alle proprie”.

Guido e Agata, quale destino in Buongiorno Mamma 3? “Chissà che nella terza stagione…”

Insomma, stando a quanto raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni da Raoul Bova, in Buongiorno Mamma 3 avremo il protagonista – Guido – ancora alle prese con il suo ruolo da genitore tutt’altro che semplice. Sentirà ancor più forte l’esigenza di mettere in disparte i propri bisogni per la crescita dei piccoli di casa ma, al contempo, non si lascerà sfuggire l’opportunità di fortificare un legame speciale: il rapporto con Agata.

“Si sono sempre piaciuti”, ammette Raoul Bova a Tv Sorrisi e Canzoni parlando del rapporto tra Guido e Agata e con un riferimento a come si evolverà in Buongiorno Mamma 3. “Hanno avuto un rapporto contrastante ma complice; ci sono sempre l’uno per l’altra, si sono supportati…”. Pian piano si avvicina al punto, allo spoiler più succoso: “Chissà che in questa stagione la loro stagione non possa diventare altro…”. Un riferimento sibillino, parole che richiamano ad una possibilità concreta e un interrogativo che presto avrà risposta: Guido e Agata si innamorano?