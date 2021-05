Buongiorno mamma!/ Anticipazioni puntata oggi 19 maggio: Sole morirà?

Buongiorno mamma!, anticipazioni puntata oggi, 19 maggio

Buongiorno mamma! torna in onda oggi, 19 maggio, nella sua collocazione originale del mercoledì mettendo insieme di nuovo Agata e Sole dopo il terribile incidente della scorsa settimana. Le due si sono ritrovate sulla stessa strada, allo stesso incrocio, ma è stato proprio in quel momento che i loro destini si sono incrociati, ancora una volta, cambiando il loro futuro. Ad aprire la puntata di oggi, la penultima della serie, sarà proprio la corsa in ospedale dopo il tentativo di Agata di rianimare la figlia di Guido e Anna, ma come andrà a finire per lei? Davvero riuscirà a tenerla in vita? Le anticipazioni rivelano che le condizioni di Sole saranno critiche e che sono una volta giunte in ospedale Guido scoprirà non solo della dinamica dell’incidente ma anche del fatto che proprio Agata potrà salvare sua figlia.

Buongiorno mamma, storia vera Angela Moroni/ "Si sentì male all'improvviso"

Sole morirà per colpa di Agata?

A Buongiorno Mamma! proprio nel momento in cui la giovane stava per lasciare la città come le era stato chiesto di fare, ecco che si scopre che solo il sangue di Agata potrà salvare Sole grazie ad una trasfusione e così Guido dovrà nuovamente ripiegare su di lei e chiederle ancora aiuto, quale sarà la sua reazione? La fiction targata Mediaset e Lux Vide riprenderà il filo proprio da dove si era interrotto la settimana scorsa e in prospettiva che giovedì prossimo saremo alle prese con il finale, cosa ci attende ancora nel family drama tutto italiano? I segreti della famiglia Borghi continueranno a venire a galla e non solo per quel che riguarda Anna e Guido ma anche le storie dei loro figli e di chi ci gira intorno. Proprio questa sera il protagonista che ha il volto di Raoul Bova viene a sapere chi è il padre del bambino e lo aggredisce mentre Colaprico è ancora alla ricerca di un sistema per riuscire a colpire lui e la sua famiglia.

Buongiorno mamma!: Guido deluderà i suoi figli?

Anche gli altri protagonisti di Buongiorno Mamma! si daranno da fare a cominciare da Greta pronta a combinare qualcosa specie adesso che ha appreso che non potrà più camminare. Non mancheranno i colpi di scena nemmeno quando Sole, finalmente pronta a tornare a casa, scoprirà che il padre non è più fedele all’adorata mamma come un tempo e che tra loro adesso c’è proprio Miriam, come finirà quando scoprirà della loro relazione? Lo dirà ai fratelli? Lo scopriremo solo questa sera quando la fiction andrà in scena con la penultima puntata proprio su Canale5 in vista del gran finale che porterà a galla ogni segreto, o almeno si spera.

