Buongiorno Mamma/ Anticipazioni puntata oggi 21 aprile: cosa è successo ad Anna?

Dopo tanti promo e il lancio pubblicitario legato alla presenza di Raoul Bova nei programmi tv di Canale5, è arrivato il momento tanto atteso del debutto di Buongiorno mamma, la nuova fiction della rete ammiraglia. L’appuntamento è fissato per le 21.30 circa quando Striscia la notizia cederà la linea proprio a Raoul Bova a capo del cast corale della fiction prodotta da Lux Vide in piena pandemia. Ad attendere il pubblico ci saranno ben sei puntate in cui conosceremo la storia della famiglia Borghi in un racconto che si dipanerà in ben trenta anni di storia, a partire dal 1995 fino ai giorni nostri, attraverso la relazione tra Guido, il protagonista con il volto di Raoul Bova, e la moglie Anna. Il loro amore è stato travagliato sin dall’inizio ma quando il matrimonio è finalmente arrivato tutto è cambiato così come quando dal loro amore sono nati i loro quattro figli.

Cosa è successo ad Anna in Buongiorno mamma?

Nella prima puntata di Buongiorno mamma conosceremo proprio Guido, il protagonista, e la moglie Anna quando, a rovinare tutto ci pensa, nel 2013 un dramma che sconvolge tutti. Sette anni dopo l’infermiera Agata entra a far parte della famiglia e a quel punto i segreti e una serie di flashback vengono a galla travolgendo tutto e tutti. A complicare le cose ci saranno i quattro figli del professore a cominciare dalla maggiore alle prese con le sue prime cotte e, soprattutto, con un incontro che è destinato a cambiare la sua vita e anche quella del padre Guido. Cos’altro vedremo in questa prima puntata in onda oggi, 21 aprile?

Il cast di Buongiorno Mamma

Al fianco di Raoul Bova in Buongiorno Mamma ci sarà Maria Chiara Giannetta pronta a vestire i panni della protagonista, Anna Della Rosa. L’infermiera Agata Scalzi, invece, avrà il volto di Beatrice Arnera. Madre di Agata sarà Maurizia ovvero Stella Egitto, mentre i figli di Anna e Guido saranno Elena Furnari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci. Ciliegina sulla torta saranno due volti noti e molto amati delle fiction e non solo ovvero Serena Autieri (nei panni dell’insegnante di sostegno, Miriam) e Erasmo Genzini (nei panni di Armando).

