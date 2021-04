Buongiorno mamma!/ Anticipazioni puntata oggi 28 aprile: Anna aveva una seconda vita?

Buongiorno mamma, anticipazioni puntata oggi, 28 aprile

Buongiorno mamma torna oggi, 28 aprile, su Canale5, per la gioia dei fan di Raoul Bova e dell’intera squadra che ha preso parte al cast corale della fiction. Ottimo risultato la scorsa settimana per la prima puntata e si spera che non ci sia il solito calo fisiologico questa sera per la seconda, fino a quel momento, però, possiamo sbirciare le anticipazioni e la trama per capire quello che succederà a Guido e alla sua famiglia. Il promo ha già rivelato che ad attendere il pubblico ci sarà una scoperta spiazzante e tutto perché proprio il capofamiglia si recherà in banca e quando accederà ai conti che dovevano essere destinati ai ragazzi, scoprirà l’amara verità.

Anna cosa nasconde? Aveva una seconda vita?

Sembra che tutto sia sparito nel nulla. Il mistero si infittisce quindi perché Guido non sapeva di queste movimentazioni e questo significa che è la moglie ad aver fatto tutto e, soprattutto, di nascosto. La delusione sarà doppia per Guido a questo punto e sarà proprio da qui che riprenderà il via Buongiorno mamma in questa seconda puntata in cui, proprio mentre scoppia il mistero dei soldi, Sole si ubriacherà ad una festa finendo a letto con Federico, il belloccio della sua scuola. Come farà adesso a rivelare che non è la ragazza perfetta che tutti immaginano? Parallelamente ci si muoverà sul mistero di Agara e sarà il vicequestore Vincenzo Colaprico a scoprire che lei è la figlia di Maurizia e che proprio Anna si era occupata di lei a lungo quando si era scoperto che l’amica era incontra di un uomo sposato.

Buongiorno mamma, Guido si avvicina a Miriam?

Come si evolverà la situazione a Buongiorno mamma e quale altre verità nasconde Anna? Il marito è in crisi per via dei fondi spariti e a quel punto inizia seriamente a pensare che forse la moglie non è quella che credeva. Miriam, intanto, lo sprona ad affrontare una ferita aperta mentre Guido si rende conto che l’amore per Anna è ancora forte e che ha ancora fiducia in lei,

