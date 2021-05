BUONGIORNO MAMMA/ Anticipazioni ultima puntata e diretta: Maurizia è viva!

Ultima puntata fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova: il commento live

Lieto fine per Guido e la sua famiglia a Buongiorno mamma! L’intervento di Agata si rivela determinante. Dopo aver scoperto la verità sulla morte di sua madre Maurizia e sulla vera identità di Sole, arriva a scoprire, grazie al ritrovamento della bambolina di sua sorella nel suo studio, che il vero padre di Sole è in realtà l’ispettore Vincenzo Colaprico. Proprio lui le racconta che: “Maurizia mi ha chiamato il giorno dell’incendio e mi ha chiesto di incontrarci. Ero felice. Tua madre era strafatta. Ho preso la bambola perché volevo qualcosa che mi ricordasse di lei. Solo quando ho parlato con Gioia ho saputo di avere una figlia.” Guido, alla fine, viene scarcerato e torna a casa dai suoi figli e decide di rinnovare i voti con sua moglie Anna, ancora in coma. Il vero colpo di scena arriva proprio nell’ultima scena: sette anni prima dei fatti attuali, quando Sole è già una bambina che va a scuola, bussano alla porta di casa Borghi. Anna va ad aprire e si ritrova di fronte Maurizia che, dunque, non è morta nell’incendio come si pensava. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La verità di Guido

L’ultima puntata di Buongiorno mamma porta a galla tutti i segreti finora nascosti. A colloquio con Agata durante la sua permanenza in carcere, Guido svela la verità che si cela dietro la morte di Maurizia e sulla sua sorellina scomparsa: “Tua sorella non è morta. – annuncia Guido – Sole, la vera Sole, figlia mia e di Anna, è morta durante il parto. Caso volle che in ospedale incontrassimo Maurizia che era all’ottavo mese di gravidanza ma era in condizioni pessime. Ha partorito a casa nostra.” Quella bambina che Maurizia ha partorito è Sole, la ‘figlia’ di Guido e Anna. Quest’ultima ha deciso di prendere con se la bambina, all’insaputa di Maurizia, dopo averla trovata drogata con la piccola in lacrime. Quando Guido si è poi recato dalla donna per capire come avesse reagito alla cosa, ha trovato il casale in fiamme.(Aggiornamento di Anna Montesano)

Sole bacia Greg ma si pente

La vita di Sole è sempre più incasinata: non solo Guido è stato arrestato ed è in carcere accusato di omicidio, ma è incinta a 16 anni e ha anche deciso di lasciarsi andare con il suo migliore amico Greg arrivando a baciarlo. Un gesto del quale si pente subito dopo, sfogandosi con Agata. Il ritorno a scuola per Sole e Jacopo non è facile: i compagni di classe parlano male di loro e il ragazzo finisce per fare a botte con alcuni di loro. Ripresi dalla prof Miriam, Jacopo, Sole e Federico (che ha tentato di difenderli) vengono scusati per l’accaduto. Quando Miriam porta Jacopo in infermeria per medicare l’occhio gonfio, Sole e Federico rimangono da soli e finiscono per baciarsi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Guido viene arrestato

Una testimonianza incastra Guido. Nella nuova puntata di Buongiorno mamma che è anche il finale di stagione, il protagonista viene alla fine arrestato da Colparico che indaga su di lui ormai da lungo tempo. Finalmente l’ispettore riesce ad avere la prova cher aspettava: Gioia Giraldi, infatti, svela di aver visto Guido litigare e poi minacciare Maurizia prima di abbandonare il casolare in cui si trovavano insieme, casolare che è poi andato a fuoco. Maurizia, da quel momento, è scomparsa, presumibilmente morta. Da qui l’arresto di Guido e la sua incarcerazione, nonostante il tentativo dell’avvocato di evitargli il carcere. I figli di Guido, intanto, cercano di trovare delle prove che possano aiutarlo ad uscire dal carcere. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Agata vicina alla verità

La sesta ed ultima puntata di Buongiorno mamma vede Guido far fronte a numerosi grattacapi. Da una parte c’è la furia di Sole che ha scoperto della sua relazione con Miriam, dall’altra c’è il turnamento di Agata, ormai consapevole del fatto che quel ‘genio ribelle’ di cui parlava sempre sua madre è in realtà proprio Guido. Per questo decide di indagare e andare alla ricerca dei documenti della sua nascita e riesce a rubarli presso una struttura privata. Intanto a scuola Sole viene umiliata da una compagna che svela a tutti della sua gravidanza. Guido interveniene immediatamente, cercando di farle capire che è la cosa più bella della sua vita. La ragazza ascolta i suoi consigli e decide di affrontare i compagni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Buongiorno Mamma, anticipazioni ultima puntata oggi, 27 maggio

Gran finale per Buongiorno Mamma o deludente ultima puntata in vista di un rinnovo per una seconda stagione? Lo scopriremo solo oggi, 27 maggio, quando nel prime time di Canale5 andrà in onda la fiction con Raoul Bova. L’attore è pronto di nuovo a calarsi nei panni di Guido Borghi per rivelare ai figli quello che sta succedendo adesso nella sua vita privata e a tutti noi spettatori, quello che è successo in passato con Anna e Maurizia. Dopo quello che è successo a Sole è ancora la giovane che rimane al centro delle vicende della fiction e tutto perché dopo aver scoperto la liason tra suo padre e Miriam deciderà di andare a vivere per un po’ dai nonni che non prenderanno bene le novità che si stanno avvicendando a casa Borghi.

Colparico incastra Guido e i Borghi, come sarà il finale di Buongiorno Mamma?

Dall’altro lato toccherà proprio a Guido prendere la parola per raccontare ai suoi figli gli ultimi suoi turbamenti. Proprio da qua prenderà il via l’ultima puntata di Buongiorno Mamma che continuerà poi con Agata che ha deciso di allontanarsi dei Borghi soprattutto quando scoprirà che i suoi sospetti hanno un fondamento reale e che tutto potrebbe presto cedere sotto i piedi. Nell’ultima puntata di Buongiorno Mamma si parte dal 1995, l’anno in cui inizia la storia della famiglia e dell’amore di Guido e Anna fino al matrimonio, dopo molteplici difficoltà, e ai figli. Nel 2013 accade qualcosa e così ecco spuntare la misteriosa infermiera che si chiama Agata e tutto vacilla almeno fino a questo momento. Il legame tra Miriam e Guido, i segreti che riguardano la vita passata di Agata e sua madre e tutto quello che Colaprico continua a mettere insieme con la speranza di incastrare Guido. Cosa succederà a quel punto?



