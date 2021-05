Buongiorno, mamma!: Sole e Agata sono sorelle?/ L’incognita sul suo vero padre

Sole e Agata sono sorelle? Questa la domanda che in molti, tra gli spettatori della fiction Buongiorno, mamma!, si fanno, dopo aver assistito a diverse scene in cui viene messa in evidenza la complicità tra le due protagoniste. Dalla quinta puntata, in particolare, apprendiamo che Sole e Agata hanno anche lo stesso gruppo sanguigno, 0 Rh negativo, motivo per cui le due potrebbero condividere uno dei due genitori. L’ipotesi più probabile è che Guido abbia avuto avuto una relazione extraconiugale con Maurizia, la migliore amica di Anna, e che quest’ultima abbia deciso di dare in affido la bambina alla famiglia Borghi. Viceversa, è possibile che sia stata Anna a tradire Guido, e che Sole sia proprio il frutto dell’unione di Anna con il padre di Agata, tuttora sconosciuto. A questo punto, infatti, non resta che rispondere a una domanda: chi è il vero padre della Scalzi?

BUONGIORNO, MAMMA!/ Anticipazioni e diretta 19 maggio: Agata torna a casa

