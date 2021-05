BUONGIORNO MAMMA!, STORIA VERA ANGELA MORONI/ “Dava amore con la sua vita e presenza”

Angela Calise Moroni aveva 64 anni ed era madre di cinque figlie. Della sua storia si è parlato molto in queste settimane in quanto ha ispirato la vicenda di Buongiorno mamma, la fiction di Canale 5 con Raoul Bova. Nazzareno Moroni, marito di Angela, è rimasto al suo fianco per tutti gli anni in cui è stata in coma: “Angela è stata per tanti anni una moglie e una mamma che non parlava, che non faceva carezze, che non preparava il pranzo, ma che dava amore ogni giorno, con la sua presenza, con la sua testimonianza, con la sua vita. – ha raccontato a La Croce Quotidiano, per poi aggiungere – Un amore sempre contraccambiato minuto per minuto, fino alla fine. È stata una mamma coraggiosa e sempre presente nei momenti più importanti della vita delle sue figlie.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Angela Moroni, non un addio ma “un nuovo inizio”

Nazzareno, il marito di Angela Moroni, non ha pensato neppure una volta in 29 anni a ‘staccare la spina’. L’eutanasia non è mai stata un’opzione per l’uomo di grande fede: “Non l’ho mai pensato un minuto in vita mia”, ha infatti rivelato in un’intervista di qualche tempo fa. In quell’occasione, citando la Bibbia, l’uomo dichiarò: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.”, così spiegò che l’addio di colei che per tanti anni era stata sua moglie era in realtà solo una partenza verso una nuova vita e, quindi, non doveva essere vista come un addio ma come un nuovo inizio. Oggi la storia di Angela ha ispirato una fiction, Buongiorno mamma, arrivata alla sua ultima puntata su Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Angela Moroni, storia vera di Buongiorno mamma: la scelta del marito

Nazzareno, il marito di Angela Moroni, ha sempre considerato la sua presenza un dono per la sua vita, ma soprattutto per quella delle sue cinque figlie. Per 29 anni, Angela ha “dormito profondamente” continuando, però, sempre un ruolo centrale in famiglia. Averla accanto ha arricchito la vita del marito, delle figlie e di tutte le persone che l’hanno avuta accanto. “Angela è stata un dono, un privilegio”, ha detto il signor Nazareno a La croce quotidiano dopo la morte della moglie. Il marito di Angela, inoltre, ha aggiunto che sceglierla di portarla a casa “è stata la scelta più giusta che ho fatto in vita mia e la rifarei. Angela per 29 anni è stata al centro della nostra famiglia” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Angela Moroni, storia vera di Buongiorno mamma: tutto cambiò il 25 gennaio 1988

Angela Moroni è stata una moglie e una mamma di cinque figlie, dedita alla famiglia, circondata dall’amore del marito e delle sue bambine che, un giorno del 1988, vede la propria vita cambiare. Era esattamente il 25 gennaio 1988 quando Angela Moroni si ritrova a dover fare i conti con la malattia. Con la sua, cambia inevitabilmente anche la vita del marito Nazareno e delle figlie che si assumono a responsabilità di mandare avanti la famiglia continuando a prendersi cura di lei. In seguito ad un malore dovuto a ad un calo di potassio, Angela cadde in un sonno profondo. Per 29 anni, Angela ha “dormito” circondata dall’affetto del marito Nazzareno e delle loro cinque figlie Clara, Stefania, Benedetta, Noemi ed Elisabetta. Una storia toccante ed emozionante che ha ispirato gli sceneggiatori di Buongiorno mamma, la fiction di canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta che si conclude questa sera.

Il ricordo Nazareno marito di Angela Moroni,

Non c’è stato un momento in cui Nazzareno, il marito di Angela Moroni la cui storia ha ispirato Buongiorno mamma, si sia pentito di aver portato a casa la moglie permettendo alle cinque figlie di poterla avere accanto per 29 anni anche se in modo diverso. “È stata la scelta più giusta che ho fatto in vita mia e la rifarei. Angela per 29 anni è stata al centro della nostra famiglia”, ha dichiarato il signor Nazzareno in un’intervista rilasciata dopo la morte di Angela a “La croce quotidiano”. Poter avere accanto la donna della propria vita per altri 29 anni è considerato da Nazzareno un dono e anche il “funerale è stata una festa perché Angela non è sparita nel nulla, ha iniziato una nuova vita, una vita senza fine, una vita eterna“, diceva ancora.



