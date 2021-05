Buongiorno Mamma, storia vera Angela Moroni/ “Le mie figlie erano lì con lei”

Questa sera, martedì 11 maggio, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di “Buongiorno, mamma!”, la fiction con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Le vicende della famiglia Borghi si ispirano alla storia vera di Angela Calise Moroni di Avezzano, in provincia dell’Aquila. Il 23 gennaio 1988 Angela, mamma di cinque figlie, si sente male e cade a terra a causa di un fortissimo calo di potassio. Il marito Nazzareno, allora studente di Medicina, le pratica il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

Il cuore di Angela Moroni riparte, ma lei non si è più risvegliata dal coma. Dopo il primo anno tra cliniche e ospedali, Angela è tornata a casa sua dove per 29 anni Nazzareno e le figlie Clara, Benedetta, Stefania, Noemi ed Elisabetta (che aveva solo 15 mesi quando la madre entrò in coma) si sono presi cura di lei.

Storia vera Buongiorno mamma: Angela Moroni, dalla caduta a causa del calo di potassio al coma…

Parlando di Buongiorno mamma e della storia vera di Angela Calise Moroni impossibile non parlare del rapporto delle figlie con la loro madre. In questi 29 anni le figlie di Angela e Nazzareno Moroni sono diventate adulte, sono sposate e a loro volta hanno figli, una ha adottato un bambino. Ma non hanno mai smesso di prendersi cura della loro mamma: “In tutti questi anni la loro mamma c’era. Era lì con loro. E loro erano lì con lei. Le mie figlie oggi sanno come affrontare la vita, come superare le difficoltà e gli scoraggiamenti che tutti noi abbiamo: portando la Croce”, ha raccontato Nazzareno Moroni a il quotidiano La Croce.

Angela Calise Moroni si è spenta a 64 anni il 31 marzo 2017, nella sua casa di Avezzano. “Una vita umana resta tale fino a quando il Signore non la toglie“, ha commentato il marito Nazzareno, diacono e catechista del Cammino Neocatecumenale, spiegando perché in tutti questi annoi non ha mai voluto staccare la spina alla moglie.



