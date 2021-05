Buongiorno mamma, storia vera Angela Moroni/ “Nessun medico ha mai dato speranze…”

Buongiorno mamma, la storia vera di Angela Moroni ha ispirato la fiction

Buongiorno mamma, la fiction con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, è ispirata ad una storia vera. Proprio così, la fiction campione di ascolti di Canale 5 ha portato sul piccolo schermo la storia vera di Angela Moroni, una donna di 64 anni che ha trascorso 29 anni in coma. E’ il 25 gennaio del 1988 quando Angela Moroni, 64 anni e madre di 5 figlie, si sente improvvisamente male mentre sta preparando la cena per la sua famiglia. La donna cade a terra a causa di un malore cominciando così il suo calvario che la vede sprofondare in un coma durato 29 anni. Il marito Nazzareno e le figlie hanno cercato in tutti i modi di salvarla; il primo anno, infatti, hanno girato tantissime cliniche alla ricerca di una cura. A raccontarlo è proprio il marito della donna: “viaggi della speranza da una clinica all’altra, per cercare di capire se fosse possibile far uscire Angela dal coma e farle riprendere una vita pienamente funzionale”.

Nonostante tutto però i familiari di Angela hanno dovuto arrendersi alla realtà dei fatti visto che “nessun medico ha mai dato speranze in tal senso e allora abbiamo pensato che Angela dovesse tornare a casa sua, nella nostra casa”. Proprio così Nazzareno e le cinque figlie decidono ad un certo puntato di riportare Angela a casa per prendersi cura di lei. Dopo 29 anni di coma però la donna muore per morte naturale senza bisogno di ricorrere alla eutanasia. “Il funerale di Angela è stata una festa perché Angela non è sparita nel nulla – sono le parole del marito Nazzareno rilasciate in un’intervista del 2017 a “La Croce quotidiano” -. Lei ha iniziato una nuova vita, una vita senza fine, una vita eterna”.

Elena Buccaccio "La storia vera di Buongiorno mamma? Aprendo il giornale ho letto un trafiletto.."

Buongiorno mamma, la serie tv con Raoul Bova, è nata da una storia vera: quella di Angela Moroni. A rivelarlo e confermarlo è stata Elena Buccaccio, la sceneggiatrice della fiction che intervista da Fanpage.it ha dichiarato: “aprendo il giornale ho letto un trafiletto che parlava della moglie di Nazzareno e di quello che le era accaduto. Qualche ora dopo ero nell’ufficio di Luca Bernabei e piangendo gli raccontavo le emozioni che quelle righe mi avevano dato. La settimana dopo avevo iniziato a scrivere Buongiorno, mamma!”. Una storia vera e toccante quella di Angela Moroni che ha “vissuto” per 29 anni in coma circondata dall’amore e dall’affetto della sua famiglia.

