Buongiorno Mamma, storia vera di Angela Moroni/ 29 anni in coma accudita dal marito

Parte questa sera, 21 aprile, su Canale 5 la nuova fiction ‘Buongiorno, mamma!‘ con Raoul Bova. Una storia che si ispira ad una vicenda reale, come confermato dalla sceneggiatrice Elena Bucaccio, già autrice di prodotti di successo come ‘Che Dio ci aiuti’. “Ci sono storie che sono tue ancora prima di scriverle. La storia di Anna e della sua famiglia è una di quelle. Mia figlia era nata da poco quando, aprendo il giornale, ho letto un trafiletto che parlava della moglie di Nazzareno” ha raccontato la sceneggiatrice “e di quello che le era successo. Qualche ora dopo ero nell’ufficio di Luca Bernabei e piangendo gli raccontavo le emozioni che quelle poche righe mi avevano dato. La settimana seguente avevo iniziato a scrivere Buongiorno, mamma!”. Il Nazzareno che viene citato dalla Bucaccio è Nazzareno Moroni, uomo che per 29 anni ha assistito sua moglie in coma.

Chi è Angela Moroni, la sua storia alla base della fiction “Buongiorno, mamma!”

La donna protagonista della vicenda raccontata nella fiction di Canale 5 ‘Buongiorno, mamma!’ si chiama Angela Calise Moroni ed è morta il 31 Marzo 2017 dopo un lungo coma trascorso nella sua casa di Avezzano. Come svela il portale lacrocequotidiano.it, la donna era madre di 5 figlie e il 23 gennaio Angela del 1988 fu colta da un malore mentre si trovava in casa per colpa di un forte calo di potassio. Il marito, Nazzareno – un diacono e catechista del cammino neo-catecumenale – ha allora cercato di rianimarla ma senza successo. La donna venne trasportata in ospedale ma entrò in coma. Una situazione che si credeva fosse passeggera, di ore, e invece queste divennero giorni, poi mesi e infine anni, 29 anni. Per tutto questo tempo, Angela è stata nutrita da un sondino ed è rimasta nel suo letto. Il marito ha ammesso di non aver mai voluto staccare la spina perché convinto che “sia il Signore a decidere quando è arrivato il momento”.

