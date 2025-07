Nel 2003 “Buongiorno, notte”, film diretto da Marco Bellocchio, ha fatto discutere. Il film racconta del rapimento, e successivamente della detenzione e omicidio di Aldo Moro, da parte delle Brigate Rosse. Protagonista del film è sicuramente il deputato, ma non soltanto. La pellicola racconta infatti la vicenda dal punto di vista di Chiara, una delle brigatiste, che si trova a vivere un dubbio esistenziale. Il film è ispirato al libro di Anna Laura Braghetti: quello che però in tanti si chiedono è se Chiara sia esistita davvero. Qual è la risposta a questa domanda? Chiara di “Buongiorno, notte” è un personaggio realmente esistito o meno?

Ad interpretare Chiara è Maya Sansa: nel film è la brigatista che dopo aver fatto parte della banda che ha rapito Aldo Moro, viene presa da scrupoli di coscienza ed è tentata di cambiare strada. Chiara è esistita veramente? No, si tratta di un personaggio di fantasia. Anna Laura Braghetti, che ha scritto il libro al quale poi si è ispirato Marco Bellocchio, è stata una terrorista. Dunque nella figura di Chiara, Anna Laura ha riportato proprio sé stessa oltre ad Adriana Faranda, una delle prime a pentirsi del rapimento, tanto da votare contro la decisione di uccidere il politico.

“Buongiorno, notte”: Chiara è esistita veramente? Ispirata a personaggi veri

Chiara è esistita veramente? La protagonista di “Buongiorno, notte”, dunque non è un personaggio realmente esistito ma nel libro e poi nel film viene descritta in maniera accurata e dettagliata: questo perché è una figura ispirata appunto a due brigatiste realmente esistite, la stessa Anna Laura Braghetti, autrice del libro, e Adriana Faranda. La prima, Braghetti, durante il rapimento di Aldo Moro era insospettabile perché incensurata: era suo l’appuntamento di via Montalcini nel quale il politico venne tenuto prigioniero e fu proprio lei a coprire gli altri brigatisti.