Buoni benzina 2022/ Due bonus per risparmiare carburante: come ottenerli

In un momento in cui i prezzi generali salgono alle stelle, usufruire di buoni benzina nel 2022 non sarebbe una cattiva idea. La campagna è stata lanciata dalla famosissima catena di supermercati Esselunga, che consentirà di poter ottenere voucher fino a 25 euro.

I coupon sono spendibili presso la catene di distributori di carburante Q8. In questa guida vedremo come funzionano, quando e come possono esser richiesti e soprattutto da quali automobilisti.

Buoni benzina 2022: come si possono ottenere? Spiegazione passo dopo passo

Le stazioni di servizio aderenti al buono benzina del 2022 sono essenzialmente due, Q8 e Q8 easy. La soglia minima da raggiungere (previ acquisti di alcuni generi alimentari della catena Esselunga), è pari a 5 euro.

Ogni coupon ha un valore totale di 25 euro, alla quale verranno sottratti i cinque euro dei voucher del carburante. Per poter usufruire di tali coupon, il tempo massimo è fino al 21 agosto dell’anno 2022.

Dunque andranno verificati i prodotti alimentari, con cui poter accumulare punti da convertire successivamente in buoni benzina.

Buoni benzina 2022: fino a 200 euro per i dipendenti

Ai buoni benzina del 2022 dell’Esselunga, si aggiunge l’agevolazione emanata dal Governo italiano. Per le aziende private viene data la possibilità di concedere ai propri dipendenti, un buono una tantum da 200 euro da poter utilizzare per metter carburante (diesel o benzina poco importa), ai veicoli di loro proprietà.

I 200 euro di carburante potranno esser sfruttati dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre dello stesso anno (2022). Essendo un credito esentasse, quest’ultimo non farà in alcun modo cumulo nella dichiarazione dei redditi dei cittadini.

È chiaro che in un momento di crisi collettiva, poter risparmiare un po’ di soldi in benzina non fa mai male, soprattutto adesso che ci avviciniamo all’estate, dove l’utilizzo dell’automobile per concedersi qualche week-end o vacanza, diventa più frequente.

Inoltre, negli ultimi giorni per fortuna, il prezzo della benzina sta iniziando a diminuire, scendendo sotto i 2 euro al litro.











