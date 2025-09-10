I buoni fruttiferi postali sono stati aggiornati al 2025 con rendimenti medi vari in base al prodotto su cui si investe.

Anche nel 2025 i buoni fruttiferi postali risultano essere uno strumento finanziario molto apprezzato da single e famiglie che intendono investire riducendo il rischio rispetto ad altre soluzioni.

Per fortuna da quest’anno dall’ISEE sono esclusi i Titoli di Stato (entro il limite di 50.000€), permettendo dunque un guadagno superiore per via della detassazione. Oltre ai rendimenti medi, occorre analizzare altre caratteristiche importanti.

I migliori buoni fruttiferi postali del 2025

I buoni fruttiferi postali del 2025 sono molto apprezzati per via della loro garanzia statale. La tassazione risulta essere agevolata (al 12,50%) e i ricavi sono determinati secondo una specifica scadenza, con tanto di interessi maturati nel tempo.

Fare una simulazione sull’effettivo rendimento medio è impossibile, in quanto i fattori esterni che incidono sulla percentuale sono molteplici. Tuttavia, grazie al portale CFP è possibile fare una stima generica specificando i potenziali interessi, il tipo di BTP e la data del rimborso (generalmente compresa tra 4 e massimo 20 anni).

Attenzione al periodo di prescrizione dei BTP, che è fissato a 10 anni. Superato tale termine, laddove non si faccia domanda per ricevere il rimborso del denaro maturato, scatterà il decadimento automatico (perdendo l’intero capitale).

I migliori prodotti BTP

Rispetto ai buoni tradizionali, di recente è stato emesso il nuovo “Buono 100” che promette un rendimento fisso al 3% e con scadenza pari a 4 anni. Ecco la comparazione tra i vari prodotti:

BTP Rendimento Minori Fino a massimo il 5% annuo 3×4 3% lordo e a scadenza determinata Ordinario 2,50% Rinnova Prima Fino ad un massimo di 4 anni e l’1,75% annuo lordo Rinnova BTP a 4 anni con rendimento all’1,5% lordo e annuo Soluzione Eredità Fino a massimo 4 anni di durata, resa all’1,5% annuo e lordo Risparmiosemplice 1,25% con rendimento premiale purché si raggiungano 24 sottoscrizioni a scaglioni Indicizzato all’inflazione 0,6% lordo e fisso Soluzione Futuro Dedicato a chi ha un Libretto o conto, con età 40/50 anni. Rendimento garantito in 180 rate all’età anagrafica 65/80

Queste tipologie di strumenti d’investimento vengono utilizzati per la maggior parte dei casi come tesoretti da conservare e destinare in futuro alle spese improvvise oppure ai propri figli.

