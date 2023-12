Buoni fruttiferi postali/ Nuovo strumento a 4 anni e rendimenti fino a 3,5% (12 dicembre 2023)

I buoni fruttiferi postali continuano a sorprendere gli investitori, garantendo dei rndimenti annui sempre più alti. Lo strumento finanziario in questione, sembra piacere sempre di più agli italiani, che stanno provvedendo a capitalizzare il loro denaro cercando “protezione”.

In diversi scenari abbiamo potuto assistere a delle iniziative di Poste Italiane, che ha garantito dei profitti molto alti sui buoni fruttiferi. E proprio alla fine del 2023, la società italiana sorprende ancora con un’altra novità molto allettante: Buono 4 anni plus.

L’iniziativa nasce dalla splendida collaborazione tra Poste Italiane, Prestiti e Cassa Depositi, che riescono ad alzare vertiginosamente i tassi di rendimenti, passando dallo 0,5% al 3,5% annuo.

Buoni fruttiferi postali: qual è il migliore?

I buoni fruttiferi postali sono stati portati – come accennato – al 3,5% di rendimento annuo per 4 anni. Una mossa intelligente in un periodo storico particolarmente complesso, dal momento in cui vi è un forte rialzo dei tassi di interesse e rincari globali che mettono in difficoltà le famiglie italiane.

Il vantaggio più importante di questo strumento finanziario, consiste nella sicurezza e sulla riduzione dei costi di rimborso e degli oneri fiscali. Possono investire nei buoni fruttiferi postali, tutte le persone fisiche, purché consce dei rischi e opportunità di capitalizzare il loro denaro.

Nei buoni fruttiferi postali si possono investire cifre minime quali 50€, per poi investire fino ad un capitale più modesto e senza rischi. Stando a degli studi più recente, il 6% circa delle ricchezza degli italiani è destinato al risparmio postale, totalizzando 90,5 miliardi di euro.

Motivo per cui è stato introdotto il nuovo “Buono 4 anni plus“, reputato come uno degli strumenti finanziari meno rischiosi e allo stesso tempo, più redditizi. La sottoscrizione dei buoni fruttiferi di Poste Italiane, può avvenire sia tramite app online (se si è titolari di un conto Poste), oppure recandosi direttamente presso un ufficio postale.

Ricordiamo che il tasso di rendimento è sempre lordo, alla cifra totale infatti, dovrà essere sottratto lo 0,2% dell’imposta di bollo, e il 12,50% di imposte da versare all’Erario.











