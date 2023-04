Buoni fruttiferi postali prescritti/ Poste Italiane accusata: risarcimento, sì o no?

Sotto accusa i buoni fruttiferi postali prescritti, che tramite il Tribunale di Parma ha accusato Poste Italiane, per non essersi presa la responsabilità di spiegare ai suoi risparmiatori l’effettiva durata dei prodotti di investimento.

Questo è il motivo per cui, l’ente dovrà rimborsare due consumatori, che tra l’altro avevano fatto richiesta a Confconsumatori. Per analizzare la situazione, dobbiamo entrare nei dettagli. Giudici e associazioni di consumatori hanno pubblicato una sentenza.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, attentato a Tel Aviv: morto 35enne italiano

Buoni fruttiferi postali prescritti: la sentenza

I buoni fruttiferi postali prescritti hanno il diritto ad ottenere un risarcimento danni. La mancanza delle Poste Italiane, è stata quella di non consegnare il Foglio Informativo Analitico, che conteneva tutte le informazioni indispensabili del risparmiatore.

Tra queste informazioni, anche la durata dell’investimento, elemento indispensabile per questo prodotto. Il caso specifico riguarda il mese di novembre dell’anno 2021. Due risparmiatori (figlio e madre), che avevano ereditato 4 buoni fruttiferi postali in scadenza.

VERSO LA PASQUA/ Se gli ortodossi parlano con i defunti (e sono più cattolici di noi)

I buoni rientravano nella serie 18P, con durata 18 mesi. Il totale del loro valore ammontava a più di 15 mila euro (comprati nel 2016). Entrambi, sapevano che i due risparmiatori dopo aver reclamato all’ufficio postale, e aver ricevuto una negativa, hanno chiesto spiegazioni allo sportello Confconsumatori Parma.

L’avvocato Grazia Ferdenzi, ha spiegato quanto segue:

Una decisione molto importante perché con questo principio viene estesa la tutela dei titolari di tutti quei buoni postali fruttiferi, caduti in prescrizione a causa della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, che potranno chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento omissivo e della condotta non professionalmente diligente posta in essere da Poste Italiane.

CROLLO NASCITE, AUMENTO MIGRAZIONI/ Il mix esplosivo che penalizza welfare, lavoro e Sud

In poche parole, l’avvocato Grazia Ferdenzi, ha fatto sapere che il risarcimento dei buoni fruttiferi postali prescritti, doveva esser concesso ai consumatori. Oltre che, la responsabilità di Poste Italiane che avrebbe dovuto consegnare quel documento informativo (molto importante). L’ente avrebbe violato un principio esistente fin dal 2000.











© RIPRODUZIONE RISERVATA