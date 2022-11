Buoni fruttiferi Poste Italiane/ Rendimenti da record: ecco le percentuali

I buoni fruttiferi di Poste Italiane non sono mai stati troppo alti. Anzi, vista la molteplicità di repliche da parte di molti clienti, il Gruppo si sarà reso conto dell’accaduto, con conseguente rivalutazione dei tassi di interesse (innalzati già dal mese di agosto di quest’anno 2022)) e ha lanciato nuovi strumenti di investimento.

Sulle nuove soluzioni di investimento, i tassi di rendimento sembrerebbero più alti. Le novità a tal proposito sono tante, dal Buono 3 anni plus, arrivando al Buono Risparmio Sostenibile, per poi presentare Buono Rinnova. Ma ad esser influenzati saranno soltanto i nuovi strumenti e non i vecchi.

Buoni fruttiferi Poste Italiane: la soluzione per combattere l’inflazione

Già da quest’estate, i buoni fruttiferi di Poste Italiane hanno visto un profitto mai visto prima d’ora. La Cassa Depositi e Prestiti, ha voluto rialzare i tassi di rendimento per fronteggiare l’inflazione. Lo ha fatto, applicando i nuovi innalzamenti non solo su Buono Rinnova, ma anche sullo strumento pensato per i minorenni.

I buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni (ma sottoscrivibili solo da maggiorenni), grazie all’aumento dei tassi di rendimento, potranno arrivare a 4,50%. Un gradualmente aumento che seguirà tale andamento:

In un anno e sei mesi, 2 anni e 3 anni si percepiranno tassi di interessi pari al 2,50%, dopo quattro anni al 2,75%, dopo cinque anni del 3%, dopo sei e sette anni il 3,25% e dopo otto, nove, dieci e undici anni il 3,50%.

Infine, dopo 12, 13, 14 e 15 anni si otterrà il 4%, mentre dopo 16, 17 e 18 anni il 4,50%.

Buoni fruttiferi di Poste Italiane: gli altri rendimenti

Il Buono 3X2 , con investimento a sei anni con tassi fissi e costanti, prevede un rendimento lordo a scadenza del 2 , 00 %;

, con investimento a sei anni con tassi fissi e costanti, prevede un rendimento lordo a scadenza del , %; Il Buono 3X4 , con durata di dodici anni, prevede un rendimento annuo lordo a scadenza del 2,50 %;

, con durata di dodici anni, prevede un rendimento annuo lordo a scadenza del %; Il Buono 4X4 , con durata 16 anni e previsto un guadagno lordo annuo a scadenza del 3,00 %;

, con durata 16 anni e previsto un guadagno lordo annuo a scadenza del %; Buono ordinario, con durata ventennale riconosce gli interessi già dopo il 1° anno e poi dopo ogni bimestre ha un rendimento lordo a scadenza del 2,50%.

Ricordiamo infine, che gli unici costi da sostenere per i buoni fruttiferi di Poste Italiane, fanno riferimento alla ritenuta del 12,50%, applicata sugli interessi attivi e l’imposta di bollo.

