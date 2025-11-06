Buono Scuola Lombardia 2025-2026: sono aperte dal 4 novembre 2025 le domande per ottenere le dote, scopriamo come fare e le info

È possibile richiedere il Buono Scuola della Regione Lombardia. La cosiddetta dote resterà attiva fino all’11 dicembre 2025, ore 12:00, e varrà ovviamente per l’anno scolastico in corso, 2025-2026. Si tratta di un bonus che permette a una famiglia lombarda con figli che vanno a scuola di ottenere un compenso monetario spendibile, appunto, in tutto ciò che serve per frequentare le lezioni.

SCUOLA/ Rapporto Ocse-Talis e autostima dei prof, ecco i danni di una "carriera" inesistente

Ma cerchiamo di capire nel dettaglio quali siano i requisiti per ottenere il Buono Scuola 2025 della Regione Lombardia, a cominciare da un ISEE che dovrà essere massimo di 40.000 euro, coinvolgendo quindi una larga fetta della popolazione. Inoltre, i figli dovranno risultare iscritti nelle scuole sia statali sia paritarie, nonché primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Scuole cattoliche: "Bonus per la famiglie sono fondamentali"/ L'indagine: "Riducono numero di disiscrizioni"

I ragazzi devono risultare ovviamente iscritti regolarmente nell’anno scolastico in corso, quello che si chiuderà a giugno 2026, e il bonus potrà ottenerlo anche lo studente che frequenta scuole al di fuori dei confini lombardi ma che, in ogni caso, risieda nel territorio lombardo. Per presentare la domanda per ottenere il Buono Scuola bisognerà recarsi sul sito ufficiale dei bandi della Regione Lombardia; dopodiché bisognerà dotarsi di SPID o CIE, ma anche di CRS o CNS, di modo da potersi autenticare. A quel punto bisognerà compilare tutti i vari campi richiesti e, nel contempo, autocertificare che si rientra nei requisiti, compreso l’ISEE di cui sopra. Saranno comunque previsti dei controlli a tappeto che confermeranno o meno il bonus.

PARITARIE/ “Nella legge di bilancio risorse insufficienti, anche questo governo vuole chiuderle?”

BUONO SCUOLA LOMBARDIA 2025-2026, COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda potrà essere compilata direttamente dallo studente, se maggiorenne, mentre in caso di minore età dovrà essere compilata dai genitori o, eventualmente, da chi lo rappresenti legalmente. In ogni caso, per ottenere il bonus scolastico, lo studente in questione non deve aver compiuto più di 21 anni al momento della compilazione della domanda, favorendo quindi in qualche modo gli studenti più meritevoli e non quelli ripetenti.

Durante la compilazione della domanda bisognerà indicare un indirizzo e-mail a cui poi la stessa Regione Lombardia risponderà con l’avvenuta ricezione della domanda: si tratta di una comunicazione importante, visto che al suo interno sarà riportato il numero che identificherà la domanda stessa e che sarà molto utile per le successive fasi. Ma cosa si può acquistare con il Buono Scuola della Regione Lombardia? Le possibilità sono piuttosto ampie, a cominciare, ad esempio, da vitto e alloggio di uno studente che, ad esempio, studia in una scuola dove c’è anche un campus. Ma anche spese che permettono di svolgere dei corsi e, ancora, spese per il recupero dei corsi, per corsi all’estero e per le scuole serali.

BUONO SCUOLA LOMBARDIA 2025-2026, A QUANTO AMMONTA

La misura prevede un ammontare totale di 24 milioni di euro e va ad aggiungersi agli altri aiuti che la Regione Lombardia fornisce agli studenti e alle loro famiglie, a cominciare dal bonus che permette di acquistare il materiale scolastico, quello classico che viene utilizzato, ad esempio, per acquistare libri, dispositivi informatici e materiale didattico. C’è poi il contributo Disabilità, destinato invece a quelle famiglie con studenti disabili che frequentano le scuole.

Infine, c’è il contributo di merito, che serve per premiare gli studenti più bravi e che ha come obiettivo quello di elargire loro un contributo, proprio come “regalo”, per l’ottimo anno scolastico svolto. Ricordiamo che, comunque, la richiesta di questo bonus è scaduta pochi giorni fa, precisamente il 30 ottobre 2025; di conseguenza, chiunque rientrasse nei requisiti ma non si è fatto avanti non potrà accedervi. Eventualmente si può provare a contattare qualcuno dei bandi della Regione Lombardia per capire se vi siano ancora fondi a disposizione, non esauriti con le domande presentate nelle scorse settimane.