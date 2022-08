Buono spesa supermercato/ 50 euro gratis da poter spendere, ecco come partecipare

Tempo fino al 21 novembre 2022 per poter partecipare a un concorso che consente di ottenere un buono spesa al supermercato di valore pari a 50 euro da poter utilizzare nei punti vendita che aderiscono al progetto.

Per poter usufruire del contributo non è necessario presentare l’ISEE e neanche mandare delle domande specifiche. Tutto quello che si dovrà fare è lasciare la propria opinione su un form online per poi avere l’accesso all’estrazione finale. Il vincitore potrà essere chiunque e si vinceranno 1.000 buoni spesa da un valore complessivo di 50 euro. Scopriamo quali supermercati aderiscono al progetto.

Assegni familiari/ Anche per coloro che non hanno la cittadinanza: i dettagli

Buono spesa supermercato: quali aderiscono al progetto

Il nome dell’iniziativa del buono spesa al supermercato è “La tua opinione conta”. Una catena di supermercati, di origine tedesca, che sbarca nel nostro Paese nel lontano 1992. Stiamo parlando proprio di Lidl che offre la possibilità di ottenere un buono spesa dal valore di 50 euro completamente gratis.

Bonus gas 2022: allargata platea beneficiari/ Quali nuove categorie possono chiederlo

I fortunati vincitori potranno usufruire del bottino in tutti i supermercati Lidl senza mettere le mani sul proprio portafoglio. Il concorso è iniziato a dicembre 2021, ma continuerà fino al 21 dicembre alle ore 23:59. Per quanto rigurada le estrazioni dei vincitori invece avranno cadenze mensili.

Per poter aderire al progetto è necessario fare un acquisto al supermercato e successivamente aderire al concorso “La tua opinione conta”, compilare il seguente questionario e lasciare una recensione al supermercato. Gli unici requisiti per poter aderire al concorso sono:

Essere residente in Italia;

Possedere almeno 18 anni.

Dopo aver terminato, il cliente riceverà un’email di conferma per l’avvenuta partecipazione al concorso e la data di quando l’estrazione verrà effettuata. Come accennato a inizio articolo, per poter ottenere il buono spesa al supermercato, non sarà necessario presentare l’ISEE.

Bonus investimenti pubblicitari/ Chi potrà beneficiarne, requisiti e chiarimenti

Basterà visitare il sito web della catena di supermercati Lidl, accedere alla sezione “Valutazione“. Dopo di ciò, cercare il punto vendita più vicino alla propria residenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA