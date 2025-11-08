Burak Tozkoparan, chi è Cihan de La notte nel cuore: ha una fidanzata? Età, carriera e vita privata: rumor flirt con Ela di Innocence

Burak Tozkoparan, chi è Cihan de La notte del cuore: età, Instagram, passione per la musica e i viaggi

Le star delle dizi turche campioni di ascolti nella programmazione di Canale 5 continuano ad essere protagonisti assoluti del talk di Silvia Toffanin e nella puntata di questo sabato 8 novembre 2024 tra gli ospiti c’è anche il bellissimo Burak Tozkoparan, l’attore di Cihan ne La notte nel cuore. Nato ad Istanbul nel 1992, tra pochi giorni precisamente il 14 novembre compirà 33 anni. Sin da piccolo si appassiona alla recitazione ed alla musica infatti suona la batteria e è stato componente di diverse band come i Pervane.

La svolta tuttavia avviene nella recitazione, nel 2014 dopo essersi laureato in Studi Cinematografici e televisivi Burak ottiene un piccolo ruolo in una soap turca a cui ne seguiranno diverse altre ma il suo ruolo più famoso che gli ha dato successo e notorietà oltre i confini nazionali è sicuramente Cihan ne La notte nel cuore. Era il 2024 quando Burak Tozkoparan ha ottenuto il ruolo del bello ed enigmatico figlio di Samet che ha fatto battere il cuore a Melek. Il loro amore tormentato e ostracizzato dalle rispettive famiglia continuerà ad essere al centro delle trame anche nei prossimi episodi.



Chi è la fidanzata di Burak Tozkoparan, Cihan de La notte nel cuore: tutto sul filrt con Ela di Innocence

Ed a proposito di amori e vita privata, chi è la fidanzata di Burak Tozkoparan, il Cihan de La notte nel cuore? Il 33enne ha una compagna? In realtà sulla sua sfera sentimentale non si conoscono molti dettagli. Sui suoi social l’attore turco pubblica foto dei suoi viaggi, del suo amato cane e del suo primo amore, quello per la batteria ma in passato l’attore è stato spesso affiancato İlayda Alişan, splendida attrice nota al pubblico italiano per aver interpretato Ela di Innocence. C‘è un flirt in corso tra Burak Tozkoparan e Ilayda Alisan? In realtà no, spesso i due sono stati paparazzi insieme, ed hanno anche condiviso scatti sui social, perché sono grandi amici e spesso hanno recitato insieme.