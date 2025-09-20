Burak Yamantürk, chi è il marito di Özge Özpirinççi: ha studiato prima tecnologie sottomarine, poi si è dedicato al ballo e infine alla recitazione
L’attrice Özge Özpirinççi è legata sentimentalmente all’attore Burak Yamantürk, con il quale si è sposata nel 2021. I due stavano insieme già da diversi anni: l’attrice de “La forza delle donne”, che fino al 2013 era fidanzata con l’attore Engin Altan Düzyatan, si è legata a Burak nel 2014. I due, dunque, si sono sposati nel 2021 e l’anno successivo, nel 2022, hanno messo al mondo la loro prima figlia, Mercan.
Il loro amore, dunque, dura da più di dieci anni e negli ultimi tempi si è arricchito con due tappe importanti: prima le nozze, poi l’arrivo della loro bambina. Qualche anno fa, in occasione del compleanno del marito, Özge Özpirinççi ha fatto gli auguri a Burak così: “Buon compleanno “papino sexy”! Ti copro le spalle fino in fondo”. I due sembrano essere dunque molto complici, oltre che innamorati. Ma, al di là del loro splendido legame, cosa sappiamo della carriera di Burak Yamantürk, marito di Özge Özpirinççi?
Chi è Burak Yamantürk, marito di Özge Özpirinççi: dal ballo alla recitazione
Burak Yamantürk, il marito di Özge Özpirinççi, è nato a Izmit, in Turchia, nel 1983. Dopo aver studiato tecnologie sottomarine ed essersi appassionato di immersioni, Burak si è dedicato alla danza, studiando al balletto di stato di Istanbul. Successivamente ancora si è dedicato alla recitazione e ha cominciato a fare le prime apparizioni in fiction e serie tv. Ha raggiunto la notorietà con la serie “Come sorelle” del 2019, nella quale ha interpretato il ruolo di Kenan Soykan.