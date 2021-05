Burberry lancia la It Bag “Olympia”/ Tisci sceglie Kendall Jenner come testimonial

Si chiama Olympia ed è la nuova It Bag di casa Burberry disegnata dal direttore creativo Riccardo Tisci. Realizzata e dipinta a mano da artigiani italiani, Olympia si presenta con un design minimal e ricercato. Si tratta di una borsa a spalla – ma indossabile anche a tracolla – dalla silhouette a mezzaluna che dona compattezza al modello. Olympia è disponibile in diverse varianti e dimensioni, stili e colori tutti in unica tinta, dal classico sabbia caldo, al nero e bordeaux, ma anche nella variante giallo calendula, azzurro e verde ginepro, arricchita da sofisticati componenti metallici placcati oro o palladio con l’incisione del logo Burberry.

Nell’universo Olympia, che si appresta ad entrare all’interno dell’Olimpo delle iconiche It Bag, troviamo anche un porta carte con cinturino staccabile in marrone chiaro e nero, una borsa messenger, uno zaino e una borsa tote, tutti declinati in colori dalle tonalità neutre. Olympia è acquistabile in tutti gli store Burberry e sul sito del brand inglese. La vendita è prevista anche presso alcuni luxury department stores intorno al modo tra cui Harrods a Londra, il Galaxy Macau a Macao, Bergdorf Goodman a New York e Nanjing deji plaza in Cina. Entro la fine dell’anno verranno aperti altri pop-up store tra Cina e Giappone.

La borsa è stata presentata attraverso uno shooting con delle testimonial di eccezione. Riccardo Tisci ha voluto infatti come protagoniste della campagna pubblicitaria tre donne talentuose e sicure di sé che incarnano lo spirito di Olympia grazie alla loro energia, la libertà di espressione e la sensualità: Kendall Jenner, modella e personaggio televisivo salita alla ribalta grazie al reality “Keeping Up With the Kardashians”, la cantautrice FKA Twigs e la disc jockey e rapper Shygirl. “Durante la progettazione dell’Olympia, volevo creare forma perfetta di una borsa, qualcosa che potesse catturare l’essenza della femminilità. Quindi, per la campagna, ho voluto celebrare tre donne incredibili che fanno parte della mia vita e che incarnano il potere e la bellezza dell’energia femminile: FKA Twigs, Kendall e Shygirl.” ha raccontato Riccardo Tisci. Anche le sue tre muse hanno espresso ammirazione per il progetto, in particolare FKA Twigs che ha dichiarato che “Riccardo è una persona estremamente genuina e ammiro molto la sua creatività. Ha questo bellissimo modo di raccontare storie attraverso le sue campagne e collezioni” .



