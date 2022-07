Burger King 100% Vegan apre in Austria/ Code chilometriche, clienti in attesa per ore

In Austria, più precisamente a Vienna, ha aperto il primo Burger King 100% Vegan e, sin dalle prime ore, sono stati numerosi gli avventori che si sono recati in loco per sperimentare la novità del settore fast food. Come riferito dalla testata giornalistica “Der Standard”, il punto vendita è stato inaugurato martedì 19 luglio 2022 presso la Westbahnhof della capitale austriaca, dove vengono venduti esclusivamente prodotti vegani. L’obiettivo è quello di poter offrire l’intera gamma di prodotti (tradizionalmente “realizzati” con carne o derivati animali) a persone che mangiano solo vegano, come ha spiegato Jan-Christoph Küster, Chief Marketing Officer del Gruppo TQSR, che controlla il marchio Burger King in Austria.

Fino a questo momento, hamburger e prodotti simili non potevano essere venduti come vegani al 100% nei fast food Burger King, perché lì vengono lavorati anche i prodotti a base di carne e teoricamente si sarebbe potuta verificare una contaminazione, mentre è diverso alla filiale di Westbahnhof. L’inaugurazione del Burger King 100% Vegan ha visto anche il lancio per la prima volta di salse, formaggio e pancetta a base interamente vegana. Anche un dessert vegano, il gelato di Ben&Jerry’s, rappresenta una novità nel menù.

BURGER KING 100% VEGAN: CODE LUNGHE ORE PER “ASSAGGIARE” LA NOVITÀ

I sostituti della carne impiegati da Burger King 100% Vegan provengono da “The Vegetarian Butcher”, un’azienda olandese che produce carne vegana e vegetariana ricavandola dai legumi sin dal 2010. Quasi tutti gli hamburger di Burger King, compresi quelli con pollo, possono essere ordinati come alternativa senza che contengano carne o prodotti di origine animale.

Proprio recentemente Burger King, prima di inaugurare Burger King 100% Vegan a Vienna, ha chiesto ai suoi clienti se il consumo di carne fosse “effettivamente normale”: in una fase di prova in un punto vendita localizzato nella cintura viennese di Margareten sono state proposte agli utenti le versioni di hamburger a base vegetale.

