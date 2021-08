Burioni/ “Delta? Vaccino covid come giubbotto anti proiettile: lo indossi e ti salvi”

Roberto Burioni ha cercato di fare chiarezza in merito all’efficacia dei vaccini al momento in circolazione contro il covid. Attraverso un lungo post sulla sua pagina Facebook Medical Fats, il noto virologo professore all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, esordisce spiegando che il vaccino anti-Covid “è sicuro, protegge dalle forme gravi e ostacola il contagio”. Quindi Burioni fa chiarezza: “Nessun vaccino esistente funziona al 100%”, e in merito al vaccino anti covid c’è da fare i conti anche con una “difficoltà particolare”, ovvero, la continua mutazione del virus: “Cambia continuamente il virus che questo vaccino deve combattere e cambia continuamente, in un modo che non sappiamo (mentre lo sappiamo benissimo per vaccini in uso dagli anni ’60) la protezione fornita dai diversi vaccini nel tempo”.

Il vaccino regala comunque alcune certezze e Burioni a riguardo spiega che è “sicurissimo e “al momento è efficacissimo nel prevenire la forma più grave della malattia. Sappiamo anche che la sua efficacia è diminuita da quando è apparsa la variante Delta, ma non è dato sapere al momento se questo dipende dal fatto che la variante sa sfuggire al vaccino o (più probabile) dal fatto che questa variante è immensamente più contagiosa della precedente, facendo raggiungere al virus concentrazioni migliaia di volte superiori nella bocca e nel naso del malato”.

BURIONI: “IL PROBLEMA E’ CHE CI SONO ANCORA TROPPE PERSONE NON VACCINATE”

Quindi, per far comprendere meglio l’efficacia del vaccino, Burioni spiega: “Un giubbetto antiproiettile è efficace, ma un conto è sparare con una piccola pistola, un conto è sparare con una di grosso calibro. Ci si salva comunque la vita, ma nel secondo caso ci si può rompere una costola”. Il problema principale secondo il virologo è che anche oggi “Troppe persone non si sono vaccinate. Se guardiamo Israele, che è stato il primo a partire, la percentuale di vaccinati si è fermata poco sotto al 60%, in Italia siamo intorno al 54%. Come vedete, c’è ancora tantissima gente che può essere infettata e che consente la circolazione del virus”.

Quindi, in conclusione, Burioni consiglia di concentrarsi sulle attuali certezze: “Quello che è importante nel presente è fare buon uso delle cose che sappiamo con ragionevole certezza. Il vaccino è sicuro, protegge dalle forme gravi e ostacola il contagio. La vaccinazione non è solo un gesto di protezione individuale, ma rende più sicura tutta la nostra comunità ed è utile agli altri. Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri e i nostri figli che già hanno pagato così cara negli ultimi 2 anni questa gravissima catastrofe sanitaria”.



