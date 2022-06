Burioni, svelata frase “misteriosa” sui vaccini/ “Quello del vaiolo non come Covid…”

L’ultimo intervento di Roberto Burioni a Che tempo che fa è diventato un caso che ha tirato in ballo anche Nicola Porro. Nei giorni scorsi, infatti, il giornalista e conduttore Mediaset ha pubblicato sul suo sito ufficiale un articolo riguardante «una strana frase» del virologo da Fabio Fazio sui vaccini. Si stava parlando di vaiolo delle scimmie quando Roberto Burioni, predicando cautela, disse che è conosciuto da molti anni. Inoltre, non c’è nulla da temere anche perché «abbiamo un vaccino estremamente efficace». Quanto aggiunto dopo ha attirato l’attenzione di Porro. «Non è il Covid, ecco… contro il quale il vaccino…». Cosa stava per dire Burioni?

Questo si è chiesto il giornalista, il quale ha ipotizzato che forse stava ammettendo che il vaccino contro il coronavirus potrebbe aver dimostrato qualche falla. La vicenda non è passata inosservata al diretto interessato che ha pubblicato un tweet: «Caro Nicola Porro, io ho per lei perpetua gratitudine e simpatia (non scherzo e lo sa) e accetto anche, essendo un personaggio pubblico, le sue critiche feroci. Ma qui ho detto: ‘Non è il Covid contro il quale un vaccino non l’avevamo’».

COSA HA DETTO DAVVERO ROBERTO BURIONI

Questa spiegazione di Roberto Burioni non è bastata a Nicola Porro. «Non essendo verificabile, non possiamo che fidarci e riportarlo pari pari. Sarà davvero così?», ha concluso infatti il giornalista e conduttore Mediaset sul suo sito. Nelle ultime ore è allora intervenuto proprio il programma di Fabio Fazio per spazzare via le insinuazioni di Nicola Porro e fare definitiva chiarezza su quanto accaduto durante Che tempo che fa. «Il vaiolo delle scimmie è un virus che conosciamo da tanti anni. L’evoluzione è quella che avevamo detto, i casi non sono ancora tanti. Se mai dovessero aumentare nella popolazione, dobbiamo tenere alta la guardia. Ma abbiamo un vaccino estremamente efficace. Quindi non è il Covid, contro il quale il vaccino non c’era».

Le ultime parole sono un po’ coperte, ma basta leggere il labiale di Burioni per capire cosa abbia pronunciato. Il video peraltro è stato usato da Maddalena Loy per seminare la fake news smentita appunto dal programma: «Ripostiamo questo video perché riascoltandolo con attenzione si può sentire la frase pronunciata da @RobertoBurioni: “Non è il covid, contro il quale il vaccino NON CE L’AVEVAMO”. Buona serata».

Ripostiamo questo video perché riascoltandolo con attenzione si può sentire la frase pronunciata da @RobertoBurioni: “Non è il covid, contro il quale il vaccino NON CE L’AVEVAMO” Buona serata. https://t.co/G8sGy4xi2a pic.twitter.com/Lt0iX52nsX — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) June 1, 2022













