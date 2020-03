Burj Khalifa tricolore: omaggio all’Italia/ Da Dubai: “Siamo con voi contro il virus”

Il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai, si è tinto di tricolore nella notte degli Emirati Arabi Uniti per manifestare la piena vicinanza e solidarietà da parte della popolazione locale all’Italia, impegnata nella dura lotta contro il Coronavirus. Sulla scia dell’esempio di numerosi altri monumenti disseminati lungo l’orbe terracqueo, anche gli 829,80 metri d’altezza dell’edificio si sono illuminati dunque con i colori tipici del vessillo nostrano, il verde, il bianco e il rosso, che a intermittenza lasciavano spazio a una grafica davvero emozionante, recante un messaggio rivolto al Belpaese: “Siamo con te”. Come riferito dall’Ansa, l’ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener, ha dichiarato: “Insieme a tutti gli italiani che vivono e lavorano qui, sono grato al governo per questo gesto di vicinanza e affetto nei confronti del nostro Paese. Italia ed Emirati Arabi sono più uniti che mai nel rafforzare la loro collaborazione reciproca e condividere tutte le risorse possibili per fare fronte a questa sfida di portata globale”.

BURJ KHALIFA TRICOLORE: È IL GRATTACIELO PIÙ ALTO DEL MONDO

Il Burj Khalifa vestitosi di bianco, rosso e verde in omaggio all’Italia, è la struttura più alta in assoluto mai costruita dall’uomo e ha infranto qualsiasi record di altezza, compresi quelli riguardanti strutture diverse da grattacieli. È, ad esempio, l’edificio con più piani al mondo (163) e possiede gli ascensori più veloci del pianeta (64 chilometri orari) che procedono lungo il percorso continuo in altezza più lungo di sempre. È inoltre la prima struttura così alta a includere locali abitabili, dotata per giunta della piattaforma d’osservazione esterna più elevata del globo e contenente la moschea più alta di tutte. La sua denominazione corrente è strettamente connessa all’emiro di Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, a cui è stato intitolato l’edificio, che riveste oggi un importante ruolo in chiave turistica, rappresentando una delle mete più ambite dai milioni di visitatori che, anno dopo anno, si recano a Dubai per godere non soltanto delle temperature e dei panorami mozzafiato, ma anche del genio architettonico concretizzatosi nel Burj Khalifa.



