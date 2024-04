Burkina Faso, 3 diplomatici francesi espulsi per “attività sovversive”/ L’ennesimo sgarro a Parigi

Il Burkina Faso ha comunicato l’espulsione di tre diplomatici francesi, accusati di “attività sovversive”. A farlo sapere, come si legge su Insiderpaper, è una nota che è stata pubblicata dal ministero degli esteri e che è stata visionata oggi dall’agenzia di stampa internazionale AFP. Secondo quanto emerso i tre sarebbero stati dichiarati “persone non gradite” al governo del Burkina Faso e di conseguenza hanno ricevuto l’ordine di lasciare il Paese africano entro e non oltre le 48 ore dall’avviso, sempre stando a quanto precisato dal ministero degli esteri che ha inviato una nota all’ambasciata francese datata martedì.

Insiderpaper ricorda che da quando la giunta militare guidata dal capitano Ibrahim Traoré si è insediata, a settembre di due anni fa, 2022, la nazione dell’Africa occidentale si è allontanata piano piano dalla Francia, che ha governato il Paese fino al 1960. Va letto in tale ottica, infatti, l’annullamento di un accordo militare fra le due nazioni che era stato sottoscritto nel 1991, mentre l’addetto militare dall’ambasciata francese, anch’egli accusato di “attività sovversive”, era stato allontanato dopo il colpo di stato di due anni fa.

BURKINA FASO, 3 DIPLOMATICI FRANCESI ESPULSI: TUTTI I PRECEDENTI

Il primo dicembre scorso, invece, quattro funzionari francesi erano stati stati arrestati, dopo di che accusati e condannati, quindi imprigionati nella capitale Ouagadougou, così come aveva fatto sapere una fonte francese. Secondo quanto riferito in seguito dalle autorità locali, si trattava di agenti dei servizi segreti d’oltralpe, ma ufficialmente era personale addetto al supporto informatico.

Al momento i 4 sono stati rilasciati e si trovano agli arresti domiciliari. A dicembre del 2022, invece, la giunta aveva espulso due cittadini francesi che lavoravano per un’azienda del Burkina Faso con le accuse di presunto spionaggio. Con l’allontanamento dalla Francia il Burkina Faso si è avvicinato alla Russia, al Mali e al Niger, queste ultime due nazioni dove fino a poco tempo vi era la presenza di forze militari proprio francesi.

