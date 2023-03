Burkina Faso, massacro di bambini e adolescenti/ La Francia indaga sul macabro video

La testata “Liberation” ha ricostruito le circostanze in cui è stato girato un macabro video in Burkina Faso, lo scorso 14 febbraio 2023, che mostra bambini e adolescenti assassinati a Ouahigouya, nel nord del Paese. Vari soldati partecipano al massacro. Dell’uomo che filma si vedono solo le ombre e si sentono i passi e la sua risata: ai piedi ci sono sette corpi di bambini e adolescenti, con le mani legate dietro la schiena. Il video dura un minuto e ventitré secondi e le inquadrature si soffermano sui corpi atterra.

“Liberation” ha indagato per un mese su questo video, inviato tramite corriere a un giornalista della redazione il 14 febbraio 2023, per ricostruire quanto sia accaduto. Nelle immagini, una decina di uomini circolano intorno ai corpi distesi. Sei indossano una tuta da lavoro, stivali da combattimento e una maglietta blu. L’abbigliamento è caratteristico dei soldati dell’esercito regolare del Burkina Faso. Si nota inoltre, sulla spalla sinistra di tre di loro, uno stemma con i colori della bandiera del Burkinabè. Al trentottesimo secondo, un veicolo Toyota Masstech Recamp appare nel campo della telecamera. Questo tipo di pick-up fa parte della flotta di veicoli delle forze di difesa e sicurezza del Burkina Faso.

Le indagini di “Liberation”

Come spiega “Liberation”, tre fonti della sicurezza hanno confermato che gli uomini visibili nel video sono effettivamente soldati. Potrebbe trattarsi di elementi del 12° reggimento di fanteria commando (RIC). Questa unità, in prima linea nella lotta contro i jihadisti del gruppo Ansarul Islam, ha sede nella città di Ouahigouya, 200 chilometri a nord della capitale, Ouagadougou.

Qui i gruppi jihadisti hanno intensificato la loro pressione dal 2019 e gli uomini di Ansarul Islam (movimento affiliato al Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani) sono alla guida delle incursioni a Ouahigouya.

Analizzando il video, Liberation è riuscita a risalire al luogo esatto della scena: una base militare all’uscita nord-ovest della città di Ouahigouya, sulla strada per Thiou. Si trova qui la caserma del 12° RIC, chiamata Camp Zondoma. Nel video si vedono diversi elementi distintivi: gli angoli di un edificio a forma di “L”, le persiane bianche dell’edificio, un’altra costruzione sullo sfondo, vari alberi e boscaglie circostanti, oltre a diversi automezzi. I dettagli sono visibili nell’immagine satellitare del campo di Zondoma tramite Google Earth e risalenti a ottobre. Non si capisce invece come siano stati uccisi i giovanissimi del Burkina Faso: uno è stato probabilmente colpito da una pietra.











