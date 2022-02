Burlesque e striptease al Circolo ufficiali Roma/ Scandalo Difesa: direttore rimosso

Bufera al Ministero della Difesa per l’esibizione burlesque con spogliarello al Circolo ufficiali delle Forze armate. Mentre in Ucraina si spara, qui si balla. La performance risale a sabato sera e non è passata inosservata, anche perché si è tenuta nella sede di via XX Settembre, di fronte a Palazzo Esercito e vicino all’Ambasciata dell’India. La serata organizzata dal Circolo, di cui è presidente onorario il ministro della Difesa e che opera sotto il patronato del presidente della Repubblica, prevedeva musica e burlesque con Holly’s Good, al secondo Daisy Ciotti, che è una performer italiana nota a livello internazionale, che ha vinto anche molti premi e riconoscimenti.

La vicenda è stata ricostruita da Repubblica, secondo cui lo show non è stato apprezzato non per la professionalità dell’artista, ma nel contesto del Circolo delle Forze Armate. Qualcuno “scandalizzato” ha realizzato un video che ha fatto poi girare, aprendo ufficialmente il caso. Infatti, il direttore del Circolo, che è un colonnello dell’esercito, è stato allontanato e trasferito ad altra mansione.

SCANDALO CIRCOLO UFFICIALI: DIRETTORE SOSTITUITO

La direzione del Circolo delle Forze Armate è stata affidata ad un altro ufficiale. Fonti della Difesa, citate da Repubblica, spiegano che “non era stata data comunicazione preventiva del fatto che si trattasse di uno spettacolo di burlesque“. Inoltre, confermano che il direttore della struttura è stato “rimosso e già sostituito“. Ciò, precisano, prima che il video venisse rilanciato dal sito Sassate, incrementando l’imbarazzo per la performance burlesque con l’artista che ha ballato seminuda davanti allo stemma del Circolo ufficiali delle Forze armate. L’evento burlesque è stato quindi rimosso dal calendario e sono state sospese altre iniziative lanciate da Holly’s Good sui social, dove prometteva “una serie di eventi per il Circolo ufficiali Forze armate d’Italia“. Qualcosa che forse va oltre la “promozione delle attività culturali, ricreative a favore degli iscritti e dei loro familiari“, alcuni dei compiti del Circolo.

